北美館推台灣建築師人王大閎Podcast　金馬影帝莫子儀影后謝盈萱獻聲

《王大閎您哪位？》將於每週四登場(圖/王大閎建築劇場,台北市立美術館提供) 《王大閎您哪位？》將於每週四登場(圖/王大閎建築劇場,台北市立美術館提供)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台北市立美術館(以下簡稱北美館)將推出建築詩人王大閎相關Podcast節目，5大主題15集每周四線上平台免費收聽。

台灣已故名建築師王大閎知名的建築作品包含國立國父紀念館及北美館，北美館自2018年起以「王大閎建築劇場」型態， 啟動營運王大閎建築師之重建自宅，持續發展出沉浸式體驗、 工作坊、系列影片、展演等獨具特色之推廣計畫，亦曾獲第19屆台 新藝術獎肯定，作為觀眾認識王大閎及其自宅的關鍵基地。

今年度自 9月23日起推出Podcast節目《王大閎您哪位？》， 邀請劇場編導蔡柏璋策劃、主持，每週四播出一集共計15集， 當中以「家」為核心，從生活記憶、空間體驗、廣播劇場、 文學創作、心理分析、建築探究等不同主題延展， 邀請建築人文學者及影視劇場名人參與， 透過平易近人的口吻將已逝建築師王大閎的創作與經歷與聽眾分享。

王大閎隨曾任外交部長的父親王寵惠赴歐學習， 為台灣首位完整接受西方現代性建築教育的建築師， 其建築作品凝融中西方現代主義元素， 被視為台灣建築界的標竿人物， 以國父紀念館與曾建於建國南路的自用宅邸， 即現今重現之王大閎建築劇場皆為代表作品。

首播主題「 名校的人文養成X我眼中的父親」從建築為起點， 回溯其獨特創作風格的養成路。 由與王大閎同為劍橋校友的社會學家李明璁、 哈佛建築研究所校友龔書章，分享個人求學過程中， 開展視野之體驗；王大閎之子建築師王守正、 王家長女王依仁的親子回憶， 則引導聽眾搭建起對王大閎的人格特質認識。

主題二「 這個地方，真能住人嗎？」邀請演員謝盈萱、王安琪、 李劭婕等人初登王大閎建築劇場，拍攝模擬於此地的生活情境， 並在節目中談及對於「家」所想像的模樣與公／ 私領域的心理界線等，觸發人們居住在這個空間的奇想。

主題三「 這個家，好像很有事？」 則邀請到著名編劇徐譽庭以王大閎建築劇場的古今歷史為靈感， 交織成跨越夢境與現實情節的廣播劇《請問你是誰？》， 並由專業演員莫子儀、康雅婷、程時雍、謝孟庭以聲音演出， 讓聽眾徜徉於腦海中依循聽覺描述所構築出的畫面想像， 或與王大閎於多重時間／空間維度中相遇。

主題四「你／妳，想要怎麼被記得？」 藉由其譯寫自王爾德《格雷的畫像》（The Picture of Dorian Gray）的作品《杜連魁》， 與融合追尋自身對於藝術認知的科幻創作小說《幻城》開展話題， 邀請精神科醫師鄧惠文、作家暨建築師阮慶岳，以及曾籌編舞作《D orian Gray》的藝術家周書毅對談，探討永恆與存在、青春與情愛， 還有幻想夢境等書中涉及的哲思議題。

主題五「 這是個需要歷史建築的時代嗎？」透過台灣傳統建築學者李乾朗、 建築評論學者王俊雄、 劇場舞台設計者李柏霖對王大閎建築劇場的觀察， 勾勒出其結合西方所學，而再創東方現代建築的獨有面貌； 更進一步探尋重建王宅、存於現今敞開大門迎接觀眾的意義。

Podcast節目《王大閎您哪位？》 每個主題以三集節目完整討論，每集節目長度約30至40分鐘， 經由主持人蔡柏璋逐集累加的豐富層次， 亦於不同領域的來賓對談中，擦出各種視角的花火， 引領初次接觸王大閎及王大閎建築劇場的聽眾於線上相會，節目在F irstory、Apple Podcast、Spotify、KKBOX、Google Podcast等各大平台皆可訂閱、收聽。