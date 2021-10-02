〈時評〉台灣人才供需失衡嚴重　威脅國家生存發展

台灣人才失衡嚴重，聯發科董事長蔡明介最近投書媒體，直指科技人才缺乏，影響半導體產業發展。不止科技業，軍中、營造業、連公務員招考，都感受人才缺乏危機，不容忽視。

英國牛津經濟學公司4年前，曾經用數學模組推估，台灣在2021年，將面臨全球最嚴重人才慌，人才赤字達-1.5%，遠比日本-1.4%、南韓-0.9%、美國-0.8%、德國與新加坡-0.6%、澳洲-0.5%、中國0%，都麻煩。4年過去了，果真應驗，而且問題越來越嚴重，未見抒緩。

104人力銀行發布2021年「半導體人才白皮書」，直言半導體缺才2.8萬人。2019年高等教育理工科系畢業生9.2萬人，比2016年大幅減少9110人，人才斷層明顯。另外近幾年高中畢業優秀學生，每年直接出國唸大學人數已達3000人，學成後回國就業者稀，人才外流嚴重。

蔡明介在投書中，批評科技人才荒，導因中學、大學教育及考招制度，不重視數理基礎教育，人才素質逐漸下降，面對越來越精密的科技發展，缺才情形成為科技事業成長最大瓶頸。鴻海董事長劉揚偉、郭台銘、台積電創辦人張忠謀⋯，科技界領導人，都有共同感慨，期待政府重視人才荒問題。

造成台灣人才荒原因很多，人口負成長（2020年台灣新生兒16.4萬人創新低）、教育體制、環境品質、租稅政策、幼兒養教、產業失衡、低薪及退撫政策⋯，諸多問題，都需要徹底改革檢討，如何訂定長期有遠見之人口政策，鼓勵年輕人生育，並由國家合理分擔養育、教育費用，徹底改革現行教育，輕忽數理病態，才能有效提升學生素質。

低薪導致人才外流，也是嚴重問題，台灣人才滯留海外已達73萬人，甚至還有不少大學畢業生到澳洲採水果、日本當服務生，原因是待遇比台灣多2、3倍，出國找到良好工作機會，就想盡辦法留下，不願回國工作。最近連越南固定薪資，都已超過台灣，低薪警訊，將使缺才問題雪上加霜。

軍中人才同樣困窘，在營少尉軍官編現比低於60％，官校退訓學生可以轉讀專科班，上士不經官校，只經短期培訓，即可轉任軍官，士官兵招募已免除筆試，志願役軍官招募達成率僅及66.1%，人才招募困難，可見一斑。

更令人擔心的是空軍戰機座艙比只有1.33，等於一架戰機只能分配1.33位飛行員，美國空軍規定比例是1：2，台灣只有0.67。英國智庫分析，台灣新採購66架F16V戰機已到貨，需要107名飛行員，但是過去9年，空軍只増加21名F16戰機飛行員，比例相差太遠，將是國防安全最大挑戰。

三種主力戰機，每年每種只能培訓10位飛行員，如何滿足戰備需求，大有疑問，未來三軍大量採購先進尖端軍備，如果沒有優秀高素質軍人使用，如何發揮戰力？令人擔憂。

營造業人才困窘，全台大缺工，今年上半年公共工程連續流標5次，計達200件，質量都受到影響。民間工程不論工廠新建，或住宅，每日薪資1萬元，還是招不到成熟的技術勞工，技工現在是幾個工地輪流跑攤，分身乏術。

電氣行、家庭水電維修，要想找人幫忙，難上加難，加價還找不到技工，老手凋零，年輕人不肯投入技術行業，如何彌補技術人力缺口，成為一大難題。

過去向來為年輕人羨慕的公職，求才也越來越困難。今年高普考報考人數8萬6471人，到考5萬8797人，錄取5811人，錄取率9.88%，創27年新高。即使明年要調薪，還不一定吸引年輕人報考，連公務員都求才困難，人力資源不足可以想見。

人才供需失衡，已成國安危機，政府應積極規劃具遠見之人口政策，鼓勵年輕人結婚生育，再由國家負責教育、養育，減輕父母負擔，並妥善規劃教育、職業訓練，以及就業輔導，另適度開放引進外國技術人才，填補國內人才供需失衡瓶頸，徹底解決人才供需失衡，國家才能健全發展。