55萬劑BNT來了！首批客製化標籤疫苗今晨抵台灣

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）首批客製化標籤約55萬劑輝瑞BNT疫苗今（30）日清晨運抵台灣，由於校園接種缺少30萬劑疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天承諾，疫苗到貨完成檢驗封緘後，將盡快分配各縣市，請各校安排最適合的施打時間。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘27日在臉書（Facebook）貼文指出，首批客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已生產完成，約140萬劑準備起運，考量運載限制等因素，將分3批到貨，第一批約55萬劑預計30日抵台。

這批疫苗由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於早上5時10分抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於D1機坪，由地勤人員將放置於貨艙的2個溫控櫃卸下完成通關作業，在完成消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

截至9月9日，我國BNT疫苗到貨量約184萬劑，原本足夠供給130萬位國、高中生施打，各校於22日陸續開打後，25日起指揮中心又提供給「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」的民眾接種，共計78多萬人，原本指揮中心預估有一批可以在10月5日左右配送給校園，但由於盧森堡航空滿載、原廠倉庫發貨繁忙，導致疫苗延誤一週抵台。

疫苗延後到貨，校園接種暫時缺少30萬劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中昨天承諾，疫苗到貨完成檢驗封緘後，將盡快分配各縣市，若湊巧撞期段考，請各校安排最適合的施打時間，以避免影響學生考試。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗陸續到貨，分別為首批9月2日約93萬劑、第2批9月9日約91萬劑，前2批共到貨約184萬劑，因為這2批是上海復興購買的現貨，所以包裝上還是簡體字的印刷，曾引發關注，而今日到貨的為首批客製化標籤輝瑞BNT疫苗。

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