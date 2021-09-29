不顧飼主請命 中國哈爾濱染疫三家貓遭安樂死

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對抗新冠肺炎（COVID-19），中國鐵腕出了名，近日東北哈爾濱傳出有三隻家貓因染疫喪命，並非疾病所致，而是強行安樂死，飼主崩潰，輿論譁然。

美聯社引述中國新京報報導，事件發生在哈爾濱一處已爆發75例的地區，一名養了三隻貓的劉姓飼主，21日採檢陽性，為家中的毛孩留下水與食物後前往隔離，不料就此天人永隔。一名社區工作人員至其家中為三貓採檢，兩次都呈陽性，竟決定將之判死刑。

工作人員指，目前並無針對動物的新冠肺炎治療，這些貓兒恐危害飼主與社區住戶，因此必須一死。儘管劉小姐在網路上請命，盼能為陪伴她五六年的寵物留一條活路，求助無門，牠們還是於28日遭到安樂死。

如此蠻橫行徑引發熱議，這篇報導甚至引來了超過52,000則評論。若再有類似事件，該如何處理，也引發討論。此事件更凸顯了中國為了控制疫情，不惜採取極端手段的慣常做法。

去年11月，丹麥在水貂養殖場發現了可傳予人類的變異新冠病毒，為此下達撲殺令，全國200個養殖場、1,700萬頭水貂無一倖免。衛報3月時指出，撲殺並非一了百了，屍體掩埋處傳出汙染，有關當局還得設法清除「病毒餘孽」。

美國疾病管制中心（CDC）雖認為動物將病毒傳給人類的風險不高，但目前已知有不少案例，都是由人傳給動物，尤其是有親密接觸的狀況，CDC因此在網站上呼籲，避免與寵物、家禽、家畜與野生動有所接觸。

動保團體則呼籲飼主，保護自己之餘，也請保護毛孩。「若不想與他人握手，就請確保對方也不可隨意觸摸你的狗兒或貓兒。」

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