COVID-19致嗅味覺失調 英國研究將希望寄託「維他命A療法」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）症狀百百種，其中一項「嗅味覺異常」雖非重症，卻往往對患者帶來重大打擊。為了讓患者重拾美食滋味，英國將研究維生素A是否能成為這類患者的救命仙丹。

部分出現此一症狀的患者，會在數周內痊癒，但部分卻遲遲不癒，嚴重影響生活。今年29歲的倫敦人Lina Alnadi，就是飽受味覺失調所苦的新冠肺炎患者，她罹患了嗅覺倒錯（parosmia），亦即許多東西嘗起來都變了樣。

舉例而言，自來水喝起來像來自沼澤或下水道，香菜出現了除臭劑的味道，就連她最愛的雞蛋，吃起來都像燒過的橡膠。不只進食成了挑戰，沐浴與刷牙也變得不那麼美好，畢竟一切都「走味了」。

根據BBC，維他命A（視黃醇）有助增進免疫系統、視力、修護如鼻子等器官的皮膚與組織。

東安格利亞大學（University of East Anglia）的研究人員打算花12周進行試驗，檢視維他命A鼻噴劑能否治療嗅味覺失調。

志願受試的患者，在實驗期間，皆須聞強烈氣味，如壞掉的雞蛋或玫瑰，但僅部分受試者會接受滴劑治療。研究人員將透過腦部檢查，判別維他命A能否修護損傷的嗅覺神經，使掌管嗅覺的通道增大或增加活動力。

若能修復受損神經，對因失去味覺而生無可戀的民眾，不啻是一項「生機」。