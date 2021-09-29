Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

COVID-19致嗅味覺失調 英國研究將希望寄託「維他命A療法」

走味人生好哀傷

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 18:20
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）症狀百百種，其中一項「嗅味覺異常」雖非重症，卻往往對患者帶來重大打擊。為了讓患者重拾美食滋味，英國將研究維生素A是否能成為這類患者的救命仙丹。

部分出現此一症狀的患者，會在數周內痊癒，但部分卻遲遲不癒，嚴重影響生活。今年29歲的倫敦人Lina Alnadi，就是飽受味覺失調所苦的新冠肺炎患者，她罹患了嗅覺倒錯（parosmia），亦即許多東西嘗起來都變了樣。

舉例而言，自來水喝起來像來自沼澤或下水道，香菜出現了除臭劑的味道，就連她最愛的雞蛋，吃起來都像燒過的橡膠。不只進食成了挑戰，沐浴與刷牙也變得不那麼美好，畢竟一切都「走味了」。

根據BBC，維他命A（視黃醇）有助增進免疫系統、視力、修護如鼻子等器官的皮膚與組織。

東安格利亞大學（University of East Anglia）的研究人員打算花12周進行試驗，檢視維他命A鼻噴劑能否治療嗅味覺失調。

志願受試的患者，在實驗期間，皆須聞強烈氣味，如壞掉的雞蛋或玫瑰，但僅部分受試者會接受滴劑治療。研究人員將透過腦部檢查，判別維他命A能否修護損傷的嗅覺神經，使掌管嗅覺的通道增大或增加活動力。

若能修復受損神經，對因失去味覺而生無可戀的民眾，不啻是一項「生機」。
味覺
嗅覺
失調
嗅覺倒錯
新冠肺炎
COVID-19
英國

相關新聞

台北確診男曾去「萬華一些場所」　中秋連假又到花蓮遊玩
台北確診男曾去「萬華一些場所」　中秋連假又到花蓮遊玩
2021/09/28 17:16
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
2021/09/28 15:26
台灣9/28新增新冠肺炎確診7例　1本土6境外移入0死亡
台灣9/28新增新冠肺炎確診7例　1本土6境外移入0死亡
2021/09/28 14:43
英國航母護衛艦通過台灣海峽　共機來擾遭我空軍驅離
英國航母護衛艦通過台灣海峽　共機來擾遭我空軍驅離
2021/09/27 10:52
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
2021/09/26 19:33

更新時間 : 2021-09-29 18:42 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好