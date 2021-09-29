塔利班警告美國停止無人機侵擾 發言人：以防負面後果

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今（29）日於推特（Twitter）發布聲明，警告美國停止以無人機侵害阿富汗領... 塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今（29）日於推特（Twitter）發布聲明，警告美國停止以無人機侵害阿富汗領空。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國無人機爭議持續延燒，阿富汗掌權組織塔利班今（29）日警告美國，停止以無人機侵犯阿富汗領空，以免產生負面後果。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稍早於推特（Twitter）發布聲明，譴責美國在阿富汗的領空使用這些無人機，違反了所有國際權力和法律，以及在卡達、杜哈對阿富汗伊斯蘭大公國（The Islamic Emirate of Afghanistan）的承諾。

塔利班表示，根據國際法，各國是其領土和領空主權的唯一所有者。因此，伊斯蘭大公國作為阿富汗的唯一法律實體，是阿富汗土地和領空的監護人。

聲明特別警告美國，「我們呼籲所有國家，特別是美國，請根據國際的權力、法律和承諾來對待阿富汗，以防範任何負面後果。」

塔利班8月以燎原火之勢收復阿富汗，並在美軍於8月31日撤離該國後成立臨時政府。在美軍撤軍期間，8月26日發生喀布爾機場自殺炸彈攻擊事件，造成13名美軍及數十平民喪生，美國隨即以無人機展開報復狙殺行動。

9月17日美國承認，美軍在8月29日美軍操縱無人機，摧毀一輛疑似攜帶大量爆裂物的車輛，錯誤造成十位平民喪生，其中包含1位人道救援工作者及7位兒童。