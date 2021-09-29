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台灣澎湖大批民眾皮膚發癢起紅疹•找到禍首: 初判為毛毛蟲皮膚炎

高雄長庚皮膚科教授李志宏，遠距會診後發現這次皮膚炎最早發病時間是在24日。大部分病人是從頸部、發展到手部與背部，但也有人是從下肢開始，手臂、頸部到臀部，皮膚症狀為點狀丘疹，且發現澎湖當時開始起北風，綜合以上認為以空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎是最有可能。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 18:22
澎湖許多民眾這兩天出現皮膚紅腫發癢等症狀，當地公私立醫療院所28日湧入大批看診民眾。中央社

澎湖許多民眾這兩天出現皮膚紅腫發癢等症狀，當地公私立醫療院所28日湧入大批看診民眾。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合整理）澎湖近日接連發現許多民眾出現皮膚不明原因發癢紅疹高雄長庚皮膚科教授李志宏進行遠距門診後，認為較像毛毛蟲接觸性皮膚炎這種皮疹不會傳染，大多會在一兩週內恢復。

澎湖縣衛生局副局長彭紋娟今天 (9/29) 表示，衛生局正與李志宏聯繫，提供相關語音視訊後，再由縣府統整後統一對外說明。另最近社區有發現比較多的毛毛蟲。因此更加強毛毛蟲皮膚炎是造成這波爆發性皮膚紅疹的原因。

台灣澎湖大批民眾皮膚發癢起紅疹•找到禍首: 初判為毛毛蟲皮膚炎

澎湖近日有許多民眾出現不明原因皮膚發癢紅疹，由於衛福部澎湖醫院無皮膚科醫師，於是與花蓮慈濟醫院合作，以遠距視訊方式為病人看診。圖為澎湖醫院院長匡勝捷（上圖左）用膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察。（花蓮慈濟醫院提供）中央社

台灣澎湖大批民眾皮膚發癢起紅疹•找到禍首: 初判為毛毛蟲皮膚炎

花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興27日接到澎湖醫院聯繫，盼協助安排視訊診療；在各單位即時動員協調下，花蓮慈濟醫院28日加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。（花蓮慈濟醫院提供）中央社

高雄長庚醫院自去年(2020年) 2月起就開始與部立澎湖醫院合作遠距門診，由皮膚科教授李志宏經由實時互動會診診療，幫忙建議澎湖醫院醫師進行正確診斷及治療。至今年(2021年)8月底止，已有近千人次利用遠距皮膚科會診，其中以溼疹、黴菌感染及乾癬的個案最多，病人以馬公居多，但也有病人遠從望安、吉貝到在馬公的部立澎湖醫院就診。

李志宏會診後發現這次皮膚炎最早的發病時間是在24日。大部分病人是從頸部、發展到手部與背部，但也有人是從下肢開始，手臂、頸部到臀部，皮膚症狀為點狀丘疹，且發現澎湖當時開始起北風，綜合以上認為以空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎是最有可能。

李志宏說明，過去一直認為毛毛蟲皮膚炎經常是在春夏較溫熱環境發病，但是這次中秋後澎湖開始吹強勁東北季風，因此經由強風空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎可能就在秋天或冬天發生了。

李志宏表示，雖然在病人皮膚上還是沒能看到小小的毛毛蟲毛，但可能風大一下就飛掉。後續或許可透過戶外高量採樣器抽取空氣懸浮微粒，調查是否有毛毛蟲的毛或是其他可能性。

李志宏也說，這種皮疹並不會傳染，絕大部分會在一兩週內恢復，可稍事冰敷。較嚴重時可就醫，醫師會開立適當的抗組織胺與消炎藥，加上外用的類固醇藥膏，只要不抓破皮，就不會留下疤痕。

高雄長庚指出，這次高雄長庚遠距會診結合皮膚科醫師的專業，以皮膚病灶的巨觀及皮膚鏡表現，佐以澎湖衛生所鄉野調查資料，短時間內發現最可能引起這次澎湖爆發皮膚紅疹的原因。

突然爆發的皮膚紅疹，讓澎湖公私院所28日均湧入許多看診民眾，至近午時分，才稍趨緩。

由於澎湖當地皮膚科專科醫師少，衛生福利部澎湖醫院沒有皮膚科醫師，因此也與花蓮慈濟醫院合作，透過遠距視訊診療方式為病人看診。

中央社28日引述花蓮慈濟醫院表示，院內皮膚醫學中心主任張中興27日接到澎湖醫院院長匡勝捷聯繫，希望協助安排視訊診療，在皮膚科、醫事室、資訊室、人力資源室等單位即時動員協調下，9/28加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。

「右邊脖子、胸口、手臂都有丘疹，而且很癢。」住在白沙鄉的高姓民眾掀開衣服，肚子出現一顆顆的紅疹，他說，上週日除草後，2隻手臂奇癢無比，他的孩子同一天也出現一樣發癢的症狀。

另一名住在馬公市的許姓夫妻，丈夫在工地工作回家後，開始皮膚發癢，妻子則是清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。

匡勝捷指出，除了一般民眾外，院內也有護理師與她的孩子出現一樣發癢狀況，由於求醫人數越來越多，所以傳訊息詢問花蓮慈濟醫院醫師張中興的看法，請她協助幫忙。

除了透過視訊診療即時為病人看診，張中興要求對方以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片上，以供後續顯微鏡觀察。

張中興表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，且不具有傳染性，建議病人以弱水流來淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀。

若皮膚影響面積過大，可同時口服抗組織胺藥物；另外澎湖現在風大，將進入東北季風季節，也建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。

有感於偏鄉離島對皮膚科專科醫師的迫切需求，張中興今年8月開始，參加澎湖醫院「高知名度醫師計畫」，每月一次到澎湖醫院駐診。

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