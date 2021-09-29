台灣澎湖大批民眾皮膚發癢起紅疹•找到禍首: 初判為毛毛蟲皮膚炎

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（台灣英文新聞/生活組 綜合整理）澎湖近日接連發現許多民眾出現皮膚不明原因發癢紅疹，高雄長庚皮膚科教授李志宏進行遠距門診後，認為較像毛毛蟲接觸性皮膚炎，這種皮疹不會傳染，大多會在一兩週內恢復。

澎湖縣衛生局副局長彭紋娟今天 (9/29) 表示，衛生局正與李志宏聯繫，提供相關語音視訊後，再由縣府統整後統一對外說明。另最近社區有發現比較多的毛毛蟲。因此更加強毛毛蟲皮膚炎是造成這波爆發性皮膚紅疹的原因。

澎湖近日有許多民眾出現不明原因皮膚發癢紅疹，由於衛福部澎湖醫院無皮膚科醫師，於是與花蓮慈濟醫院合作，以遠距視訊方式為病人看診。圖為澎湖醫院院長匡勝捷（上圖左）用膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察。（花蓮慈濟醫院提供）中央社

花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興27日接到澎湖醫院聯繫，盼協助安排視訊診療；在各單位即時動員協調下，花蓮慈濟醫院28日加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。（花蓮慈濟醫院提供）中央社

高雄長庚醫院自去年(2020年) 2月起就開始與部立澎湖醫院合作遠距門診，由皮膚科教授李志宏經由實時互動會診診療，幫忙建議澎湖醫院醫師進行正確診斷及治療。至今年(2021年)8月底止，已有近千人次利用遠距皮膚科會診，其中以溼疹、黴菌感染及乾癬的個案最多，病人以馬公居多，但也有病人遠從望安、吉貝到在馬公的部立澎湖醫院就診。

李志宏會診後發現這次皮膚炎最早的發病時間是在24日。大部分病人是從頸部、發展到手部與背部，但也有人是從下肢開始，手臂、頸部到臀部，皮膚症狀為點狀丘疹，且發現澎湖當時開始起北風，綜合以上認為以空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎是最有可能。

李志宏說明，過去一直認為毛毛蟲皮膚炎經常是在春夏較溫熱環境發病，但是這次中秋後澎湖開始吹強勁東北季風，因此經由強風空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎可能就在秋天或冬天發生了。

李志宏表示，雖然在病人皮膚上還是沒能看到小小的毛毛蟲毛，但可能風大一下就飛掉。後續或許可透過戶外高量採樣器抽取空氣懸浮微粒，調查是否有毛毛蟲的毛或是其他可能性。

李志宏也說，這種皮疹並不會傳染，絕大部分會在一兩週內恢復，可稍事冰敷。較嚴重時可就醫，醫師會開立適當的抗組織胺與消炎藥，加上外用的類固醇藥膏，只要不抓破皮，就不會留下疤痕。

高雄長庚指出，這次高雄長庚遠距會診結合皮膚科醫師的專業，以皮膚病灶的巨觀及皮膚鏡表現，佐以澎湖衛生所鄉野調查資料，短時間內發現最可能引起這次澎湖爆發皮膚紅疹的原因。

突然爆發的皮膚紅疹，讓澎湖公私院所28日均湧入許多看診民眾，至近午時分，才稍趨緩。

由於澎湖當地皮膚科專科醫師少，衛生福利部澎湖醫院沒有皮膚科醫師，因此也與花蓮慈濟醫院合作，透過遠距視訊診療方式為病人看診。

中央社28日引述花蓮慈濟醫院表示，院內皮膚醫學中心主任張中興27日接到澎湖醫院院長匡勝捷聯繫，希望協助安排視訊診療，在皮膚科、醫事室、資訊室、人力資源室等單位即時動員協調下，9/28加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。

「右邊脖子、胸口、手臂都有丘疹，而且很癢。」住在白沙鄉的高姓民眾掀開衣服，肚子出現一顆顆的紅疹，他說，上週日除草後，2隻手臂奇癢無比，他的孩子同一天也出現一樣發癢的症狀。

另一名住在馬公市的許姓夫妻，丈夫在工地工作回家後，開始皮膚發癢，妻子則是清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。

匡勝捷指出，除了一般民眾外，院內也有護理師與她的孩子出現一樣發癢狀況，由於求醫人數越來越多，所以傳訊息詢問花蓮慈濟醫院醫師張中興的看法，請她協助幫忙。

除了透過視訊診療即時為病人看診，張中興要求對方以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片上，以供後續顯微鏡觀察。

張中興表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，且不具有傳染性，建議病人以弱水流來淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀。

若皮膚影響面積過大，可同時口服抗組織胺藥物；另外澎湖現在風大，將進入東北季風季節，也建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。

有感於偏鄉離島對皮膚科專科醫師的迫切需求，張中興今年8月開始，參加澎湖醫院「高知名度醫師計畫」，每月一次到澎湖醫院駐診。

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