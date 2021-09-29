台灣數位國力受肯定！IMD 數位競爭力評比 首次躋身前10名

IMD數位競爭力評比 台灣首次擠進前10大排名第8。（圖/Getty Image） IMD數位競爭力評比 台灣首次擠進前10大排名第8。（圖/Getty Image）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）瑞士洛桑管理學院（IMD）今（29日）發布2021世界數位競爭力調查評比，台灣在全球64個主要國家及經濟體中排名第8，與美國、香港、瑞典、丹麥、新加坡、瑞士、荷蘭、挪威、阿拉伯聯合大公國共同躋身前10名。

根據中央社，瑞士洛桑管理學院（IMD）自2017年起，每年都會公布世界數位競爭力調查評比，台灣在今年首度前進10名之內，名列第8，並在知識、科技、未來整備度等3大面向中都有進步，且總排名勝過許多高度開發國家，如英國、德國、日本等。

中央社指出，IMD評比的3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。

在「科技」面向，IMD評估國家開發數位創新技術的能力，值得注意的是，台灣在此面向排名最佳，高居全球第2。

在「未來整備度」上，IMD評估受評國家數位化轉型的程度，台灣排名第7名。

除了此3大指標外，IMD評比也包含9項次指標和52個細項指標。台灣在所有指標中，全球排名居冠的有「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」。

其次，台灣在「公司敏捷度」、「商業大數據應用與分析」、「企業對商機與威脅的反應速度」、「智慧型手機普及率」、「全社會大眾對全球化的態度」，台灣都位居前5名。