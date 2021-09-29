Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

三星赴德州設廠製造先進邏輯晶片 落腳點傳近乎定案

三星新廠預計明年1月開始興建，2024年營運，將在當地創造約1800個工作機會。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 16:41
三星170億美元新廠計畫，傳近乎定案落腳美國德州的奧斯汀近郊的威廉森郡。（圖／picture alliance)

三星170億美元新廠計畫，傳近乎定案落腳美國德州的奧斯汀近郊的威廉森郡。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）韓國半導體龍頭三星電子計畫斥資170億美元赴美國德州設廠，外媒今（29）日引述三位消息人士指出，新廠落腳點雖尚未定案，但優先考慮德州的威廉森郡。

路透社報導，三星（Samsung Electronics）宣佈將斥資170億美元（約新台幣4728億元），在美國德州興建第2座半導體工廠。該公司此前向州政府官员提交文件時表示，這個新工廠將製造先進邏輯晶片，並將創造約1800個工作機會。

三星向路透社表示，公司正持續在多個地點進行盡職調查（due diligence），目前尚未做出決定。一位消息人士表示，儘管公司尚未拍板定案，但考量補貼、水電可能穩定供應等因素，奧斯汀（Austin）近郊的威廉森郡（Williamson County）會是優先考慮的地點。

三星在奧斯汀已設有晶圓廠，今（2021）年2月德州暴風雪導致該廠停工近一個月，造成約2.54億至3.39億美元的損失。

三星先前指出，計畫將於明年1月開始興建該座新工廠，目標於2024年的年底前投入生產營運。

全球汽車業面臨半導體嚴重短缺，美國在今年6月8日釋出的供應鏈安全報告提出，美國要強化半導體供應鏈的韌性，與盟友攜手抗衡「紅色供應鏈」，重返世界領導地位。因半導體供應鏈高度集中亞洲，美國不僅放話要將之帶回本土，更鼓吹台、韓等國頂尖廠商赴美投資設廠。不僅三星在德州追加投資設廠，半導體霸主台積電也宣布赴亞利桑那州建廠。

開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）對此表示：「隨著美國讓半導體成為戰略材料，只集中亞洲會有風險。」
三星電子
美國德州
半導體
半導體供應鏈
赴美設廠

相關新聞

參與美國白宮半導體峰會　台積電發聲明：產能擴張計畫•有助供應鏈穩定　另決議發行台幣163億元無擔保公司債
參與美國白宮半導體峰會　台積電發聲明：產能擴張計畫•有助供應鏈穩定　另決議發行台幣163億元無擔保公司債
2021/09/24 19:58
QUAD對話華府登場 抗中挺台料成焦點 印度態度為關鍵
QUAD對話華府登場 抗中挺台料成焦點 印度態度為關鍵
2021/09/24 12:17
台灣獲列歐盟印太戰略報告 外交部籲速簽「雙邊投資協定」
台灣獲列歐盟印太戰略報告 外交部籲速簽「雙邊投資協定」
2021/09/17 11:36
台灣聯電換股獲9.09%股權•成頎邦最大單一股東　頎邦吳非艱：鎖定第三代半導體
台灣聯電換股獲9.09%股權•成頎邦最大單一股東　頎邦吳非艱：鎖定第三代半導體
2021/09/04 20:16
蔡總統接受日本「文藝春秋」專訪　強調台灣對中國不屈服•經濟上半導體產業、將持續對全球扮演不可或缺角色
蔡總統接受日本「文藝春秋」專訪　強調台灣對中國不屈服•經濟上半導體產業、將持續對全球扮演不可或缺角色
2021/08/10 12:36

更新時間 : 2021-09-29 17:10 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
台灣首例！三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」 9/29增一人住院
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
台灣八大行業紓困萬元直接入帳　9/29起開放線上申請
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
新變異病毒「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好