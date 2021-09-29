三星赴德州設廠製造先進邏輯晶片 落腳點傳近乎定案

三星170億美元新廠計畫，傳近乎定案落腳美國德州的奧斯汀近郊的威廉森郡。（圖／picture alliance) 三星170億美元新廠計畫，傳近乎定案落腳美國德州的奧斯汀近郊的威廉森郡。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）韓國半導體龍頭三星電子計畫斥資170億美元赴美國德州設廠，外媒今（29）日引述三位消息人士指出，新廠落腳點雖尚未定案，但優先考慮德州的威廉森郡。

路透社報導，三星（Samsung Electronics）宣佈將斥資170億美元（約新台幣4728億元），在美國德州興建第2座半導體工廠。該公司此前向州政府官员提交文件時表示，這個新工廠將製造先進邏輯晶片，並將創造約1800個工作機會。

三星向路透社表示，公司正持續在多個地點進行盡職調查（due diligence），目前尚未做出決定。一位消息人士表示，儘管公司尚未拍板定案，但考量補貼、水電可能穩定供應等因素，奧斯汀（Austin）近郊的威廉森郡（Williamson County）會是優先考慮的地點。

三星在奧斯汀已設有晶圓廠，今（2021）年2月德州暴風雪導致該廠停工近一個月，造成約2.54億至3.39億美元的損失。

三星先前指出，計畫將於明年1月開始興建該座新工廠，目標於2024年的年底前投入生產營運。

全球汽車業面臨半導體嚴重短缺，美國在今年6月8日釋出的供應鏈安全報告提出，美國要強化半導體供應鏈的韌性，與盟友攜手抗衡「紅色供應鏈」，重返世界領導地位。因半導體供應鏈高度集中亞洲，美國不僅放話要將之帶回本土，更鼓吹台、韓等國頂尖廠商赴美投資設廠。不僅三星在德州追加投資設廠，半導體霸主台積電也宣布赴亞利桑那州建廠。

開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）對此表示：「隨著美國讓半導體成為戰略材料，只集中亞洲會有風險。」