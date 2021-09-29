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【提早上任】國民黨中常會決議　朱立倫10月5日接任黨主席

國民黨9/29下午召開中常會，會中通過中常委林金結主張希望朱立倫提早上任的提案，以及確認本次主席、黨代表當選名單，同時也通過江啟臣請辭案。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/09/29 16:46
國民黨主席選舉25日舉行，候選人、前黨主席朱立倫（圖）晚間7時30分在國民黨中央黨部發表談話，宣布勝選，並表示他已分別致電感謝張亞中、卓...

國民黨主席選舉25日舉行，候選人、前黨主席朱立倫（圖）晚間7時30分在國民黨中央黨部發表談話，宣布勝選，並表示他已分別致電感謝張亞中、卓...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨中常會今天(9/29)決定，10月5日召開中常會，舉行黨主席當選人朱立倫與現任黨主席江啟臣的交接儀式，讓朱立倫提早上任，以利黨務運作與籌募黨務經費，屆時也將邀請歷任主席觀禮。

朱立倫在25日勝出後，江啟臣隨即請辭，委由副秘書長李彥秀成立交接小組。國民黨下午召開中常會，會中通過中常委林金結主張希望朱立倫提早上任的提案，以及確認本次主席、黨代表當選名單，同時也通過江啟臣請辭案。

林金結的提案指出，主席選舉已於9月25日圓滿辦理完畢，朱立倫當選主席，建請中常會討論候任黨主席提早上任案，以無縫接軌黨務，籌募黨務經費發放黨工薪資，以及有效指揮罷免與公投案的推進，縮短黨中央無帥指揮狀態，為黨共同打拚，有利黨務推展。

與會中常委轉述，會中主要是討論到10月5日的交接如何進行，最終決定上午10時召開常會，由選監委員會召集人曾永權頒發當選證書，江啟臣與朱立倫交接印信。會中也決議邀請歷任國民黨主席觀禮，目前確定是江啟臣會親自到場，也會發表談話。

面對提前上任，朱立倫上午在出席感恩茶會時曾表示，他與江啟臣都希望交接順利圓滿，會共同尊重中常會的決定，何時交接，他隨時準備好，絕對是無縫接軌，不會讓民進黨見縫插針。

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更新時間 : 2021-09-29 17:10 GMT+08:00

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