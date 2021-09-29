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【無法理解的藝術】丹麥博物館展空白畫 因受託藝術家將作品命名「拿錢後逃跑」

受託藝術家表示，空白畫布的概念是為了呈現博物館與藝術家之間，關於勞動力、合約義務和工作價值的辯論。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 16:11
丹麥奧爾堡現代藝術博物館中，藝術家 Jens Haaning 的作品——「拿錢後逃跑」。（圖/丹麥奧爾堡現代藝術博...

丹麥奧爾堡現代藝術博物館中，藝術家 Jens Haaning 的作品——「拿錢後逃跑」。（圖/丹麥奧爾堡現代藝術博...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）丹麥一間藝術博物館上週五（24日）的展覽上出現了一個空白畫布，原來是受託藝術家收受了博物館的84,000美元的款項後卻未展出任何實體作品，反而表示該空白畫布名稱叫做「拿錢後逃跑」。

根據外媒，丹麥奧爾堡現代藝術博物館舉辦「勞工的未來」（the future of labor）展覽，其中一項作品為了反映奧地利人和丹麥人的平均年薪，會以畫框裡貼上許多鈔票的形式呈現，過去兩次展覽中，這項作品都是由丹麥國內知名藝術家 Jens Haaning 來製作，今年也不例外，然而這次博物館卻收到一個空白的畫布，令館方相當傻眼。

該作品藝術家 Jens Haaning 之後透過電子郵件告知館方，自己選擇以一件新的作品來呈現概念，而非重製和上兩次一模一樣的畫作。他強調，他是以藝術之名保留這筆錢。

Jens Haaning 更將此空白畫布命名為「拿錢後逃跑」，他認為，這個新的概念是為了呈現博物館與藝術家之間，關於勞動力、合約義務和工作價值的辯論，這也相當符合展覽的主題。

根據CNN，Jens Haaning 在接受電訪後表示，他並不覺得自己偷了錢，因為他創造了一件藝術品，且比原先的作品規劃更好。然而根據自由時報，奧爾堡現代藝術博物館負責人安德森（Lasse Andersson）表示，他希望 Jens Haaning 在明年1月16日前還錢，若事與願違，館方將會訴諸法律。
丹麥
藝術

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更新時間 : 2021-09-29 17:10 GMT+08:00

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