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（更新）抗中挺台入CPTPP 岸田文雄成日本準首相 外交部：盼推動台日全方位友好實質合作關係

10月4日舉行的國會首相指名選舉中，岸田將被指名為日本第100任首相。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 15:13
岸田文雄29日在日本自民黨總裁選舉中打敗勁敵河野太郎，成為新任總裁及日本下任首相。(圖／路透社）

岸田文雄29日在日本自民黨總裁選舉中打敗勁敵河野太郎，成為新任總裁及日本下任首相。(圖／路透社）

更新時間：2021-09-29 13:12

發布時間：2021-09-29 14:45

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日本政府執政的自由民主黨今（29）日舉行總裁（黨主席）選舉，經過兩輪纏鬥，最後由抗中友台的岸田文雄擊敗勁敵河野太郎，當選新任總裁，岸田也將成為日本第100任首相，台灣外交部第一時間表達誠摯祝賀。

外交部指出，日本自民黨長年對台灣友好，與我國有深厚傳統友誼，關係至為密切。自民黨參、眾議員及青年局定期組團訪問台灣，積極推動台日各項合作計劃，為台日關係做出重要貢獻。本年2月自民黨成立「台灣專案小組」，並於6月提出促進台日關係政策建言；8月更首度建立台日執政黨間的外交與國防2＋2對話機制，雙方互動熱絡，關係持續深化。

此外，今年日本政府在自民黨執政下，五度馳援台灣捐贈逾390萬劑AZ疫苗，大幅協助我國提升抗疫能量，獲得台灣政府與人民感謝與歡迎。台日人民相互扶持及互信互助的深厚情誼，已經提昇至前所未有的新高度。

外交部表示，我國政府誠摯期盼日本自民黨未來在岸田總裁的領導下，繼續推動台日全方位友好實質合作關係，攜手共促印太地區的和平、穩定與繁榮。

首稿發布時間：2021-09-29 14:45

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日本自民黨總裁（黨主席）大選今（29）日塵埃落定，岸田文雄擊敗呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎，確定成為自民黨第27任總裁，也將成為日本第100任首相。

自民黨總裁（黨主席）選舉今日舉行投票，岸田在首輪投票獲最高票256票，河野太郎以1票之差緊追其後，因兩位候選人在首輪票數皆未過半，隨後進行二輪投票，岸田以257票打敗河野170票，將扛起帶領自民黨、引導日本的重擔。

現年64歲的岸田文雄，於2012年至2017年間擔任外相，為自民黨內派系「宏池會」會長。宏池會以立場偏鴿派、傾向自由主義聞名。然岸田在此次選戰中展現強硬抗中態度，表示將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題。他也曾向日經亞洲表示，對付中國將是他政府的首要任務，並表示更新日本防衛「是非常重要的政治議題」。在台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事上，岸田表態歡迎支持我國加入協定。

因自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁預計將在10月4日舉行的國會首相指名選舉，成為日本第100任首相。
日本
自民黨總裁選舉
岸田文雄
日本首相

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