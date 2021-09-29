〈時評〉台灣萊豬公投　朱立倫訪美考題待作答

新當選國民黨主席的朱立倫，9月27日與現任國民黨主席江啟臣面談交接事宜，兩人在媒體前擁抱，展現團結整合沒有問題。中央社
新當選國民黨主席的朱立倫，9月27日與現任國民黨主席江啟臣面談交接事宜，兩人在媒體前擁抱，展現團結整合沒有問題。中央社
朱立倫當選國民黨主席，即將重新回鍋黨魁的位置，他透露最快年底訪問美國，然而，國民黨仍積極推動反萊豬公投，這裡面有三項重要觀察指標，一是朱立倫訪美的時間點，二是到美國能見到哪些人，三是如何向美方解釋自己和國民黨的立場；這將直影響到美方、國民黨、朱立倫之間的互動與信賴。
只要有意問鼎總統大位者，都必須積極爭取美方的認同，因此，朱立倫才剛確定當選國民黨主席，立刻對外宣布，將要強化對美溝通工作，並且會成立對美小組，致力於向美國官方及民間單位，說明國民黨的政策立場，他更預計訪問美國，時間很可能是在今年底。
朱立倫雖然未直接點破，但從他的言談裡，可以發現他很清楚，國民黨推動反萊豬公投，將是橫在自己和美方之間的最大阻力，必須進一步化解，然而，這個主導權卻是完全落在美國手上。
首先，美方基於外交禮貌，以及不會把賭注全押在一個人身上的情況下，原則上一定會同意朱立倫前往訪問，但至於何時去？能見到哪些人？美方就等到朱立倫釋出更多正面回應。
因為朱立倫若去美國會見的層級太低，代表美國不重視他，所以朱立倫肯定會積極爭取，美國觀察朱立倫展現誠意的第一件事情，就是他如何處理萊豬公投的問題，所以12月公投登場前，美方直接同意朱立倫訪問的機會不高，因為公投結果尚未出爐，議題仍在持續發展中，美方要有更明確的答案。
其次，朱立倫推動反萊豬的力道，若是引發美方不滿，或是公投結果不符合美方的期待，自然都會降低接見朱立倫的官方層級；相反地，美方才會願意派出更具有代表性的人物來招待朱立倫。
朱立倫和美方見面時，不可避免要碰觸到萊豬的議題，尤其這項公投又是由國民黨發動，如何說明自己、國民黨在面對萊豬時的立場，以及對於開放美國牛豬進口的保證，將是美方最想要得到的答案，朱立倫不能不答。
以目前情勢來看，朱立倫可能把萊豬議題一方面轉嫁到前任主席江啟臣身上，除了向美方說明，這項政策是上一任黨主席推動的公投外，另一方面是將反萊豬操作為倒閣公投，進行議題上的切割。不過，美方是否接受這些說法、會不會願意買朱立倫的帳，都還有待觀察。
朱立倫的訪美行，恐怕不好走，而且很尷尬。