〈時評〉台灣萊豬公投　朱立倫訪美考題待作答

新當選國民黨主席的朱立倫，9月27日與現任國民黨主席江啟臣面談交接事宜，兩人在媒體前擁抱，展現團結整合沒有問題。中央社 新當選國民黨主席的朱立倫，9月27日與現任國民黨主席江啟臣面談交接事宜，兩人在媒體前擁抱，展現團結整合沒有問題。中央社

朱立倫當選國民黨主席，即將重新回鍋黨魁的位置， 他透露最快年底訪問美國，然而，國民黨仍積極推動反萊豬公投， 這裡面有三項重要觀察指標，一是朱立倫訪美的時間點， 二是到美國能見到哪些人， 三是如何向美方解釋自己和國民黨的立場；這將直影響到美方、 國民黨、朱立倫之間的互動與信賴。

只要有意問鼎總統大位者，都必須積極爭取美方的認同，因此， 朱立倫才剛確定當選國民黨主席，立刻對外宣布， 將要強化對美溝通工作，並且會成立對美小組， 致力於向美國官方及民間單位，說明國民黨的政策立場， 他更預計訪問美國，時間很可能是在今年底。

朱立倫雖然未直接點破，但從他的言談裡，可以發現他很清楚， 國民黨推動反萊豬公投，將是橫在自己和美方之間的最大阻力， 必須進一步化解，然而，這個主導權卻是完全落在美國手上。

首先，美方基於外交禮貌， 以及不會把賭注全押在一個人身上的情況下， 原則上一定會同意朱立倫前往訪問，但至於何時去？能見到哪些人？ 美方就等到朱立倫釋出更多正面回應。

因為朱立倫若去美國會見的層級太低，代表美國不重視他， 所以朱立倫肯定會積極爭取， 美國觀察朱立倫展現誠意的第一件事情， 就是他如何處理萊豬公投的問題，所以12月公投登場前， 美方直接同意朱立倫訪問的機會不高，因為公投結果尚未出爐， 議題仍在持續發展中，美方要有更明確的答案。

其次，朱立倫推動反萊豬的力道，若是引發美方不滿， 或是公投結果不符合美方的期待， 自然都會降低接見朱立倫的官方層級；相反地， 美方才會願意派出更具有代表性的人物來招待朱立倫。

朱立倫和美方見面時，不可避免要碰觸到萊豬的議題， 尤其這項公投又是由國民黨發動，如何說明自己、 國民黨在面對萊豬時的立場，以及對於開放美國牛豬進口的保證， 將是美方最想要得到的答案，朱立倫不能不答。

以目前情勢來看， 朱立倫可能把萊豬議題一方面轉嫁到前任主席江啟臣身上， 除了向美方說明，這項政策是上一任黨主席推動的公投外， 另一方面是將反萊豬操作為倒閣公投，進行議題上的切割。不過， 美方是否接受這些說法、會不會願意買朱立倫的帳，都還有待觀察。

朱立倫的訪美行，恐怕不好走，而且很尷尬。