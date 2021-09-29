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台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 14:21
台灣新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

14:52更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16326)，為印尼籍30多歲女性，今(2021)年9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮官陳時中表示，該案例確診過程較曲折，曾篩檢過8次都陰性，但第9次結果為陽性，Ct值33.9。

醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，該案例為印尼籍看護，去年2月入境，今年4月到9月間曾多次轉換雇主和前往醫院陪病，從7月起到至今驗過８次結果都是陰性，最後一次陰性為22日檢驗的，第9次結果為陽性，Ct值33.9。

此外，回溯到5月中本土疫情開始時，該案例在5月、6月共驗過4次，在系統裡總共有12次陰性紀錄，但6月1日到7月3日之間檢驗的間距較長，加上Ct值較高，後續還須驗抗體來研判是新感染或先前留下來的舊案。

指揮中心指出，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國(案16316)、哈薩克(2例，案16317、案16318)、巴基斯坦(案16319)、柬埔寨(16320)、俄羅斯(案16324)及菲律賓(案16325)入境，還有3例 (案16321、案16322、案16323)的旅遊國家調查中。

台灣9/29 本土+1　印尼籍看護曾「12次採陰」今日突確診　Ct值33.9

指揮中心統計，截至目前國內累計16,216例確診，分別為1,581例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入
印尼籍看護

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