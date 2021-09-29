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振興五倍券放大術 到宜蘭力麗威斯汀優惠翻倍再加碼 現省2萬元 三重加碼祭出最高享三天兩夜0元續住

By 台灣英文新聞
2021/09/29 14:00
振興五倍券放大術 到宜蘭力麗威斯汀優惠翻倍再加碼 現省2萬元 三重加碼祭出最高享三天兩夜0元續住
振興五倍券放大術 到宜蘭力麗威斯汀優惠翻倍再加碼 現省2萬元 三重加碼祭出最高享三天兩夜0元續住
振興五倍券放大術 到宜蘭力麗威斯汀優惠翻倍再加碼 現省2萬元 三重加碼祭出最高享三天兩夜0元續住

配合政府振興五倍券將於10月8日開始發放，為搶攻商機宜蘭力麗威斯汀度假酒店也趁勢推出振興五倍券加碼優惠專案。加碼優惠一、凡持振興券(不限面額)入住活力暢遊一泊二食住房專案，享兩位小孩(12歲以下)入住無需加價。加碼優惠二、一次使用5,000元振興券入住三天兩夜專案，即可以0元續住第二晚，立即將振興券放大20倍。加碼優惠三、於宜蘭力麗威斯汀任一餐廳、休閒設施、SPA等消費即可享10%加碼優惠。讓旅客們拋開所有生活壓力享受最高品質渡假體驗。

宜蘭力麗威斯汀振興五倍券推出三重加碼優惠，自10月8日起到隔年4月30日期間憑振興五倍券不限面額於館內餐廳、咖啡酒吧、休閒DIY活動、SPA療程、露天風呂及湯屋消費，皆可直接享振興券券面面額加碼10%回饋，等於是振興券1000元可以抵1100元的消費，為即將到來的秋冬泡湯旺季，民眾以振興券支付可以消費越多省越多。

住宿方面，飯店祭出10月限定兩天一夜親子同遊振興券早鳥專屬優惠， 10月31日前，預訂平日兩天一夜「活力暢遊一泊二食住房專案」，以振興券支付房費(不限面額)即享12歲以下孩童兩位免費入住無需加價，並享當日晚餐及翌日早餐，最高省下2,200元!

到宜蘭輕旅行入住三天兩夜正是好時機，10月31日前，一次使用5,000元振興券入住宜蘭力麗威斯汀享三天兩夜0元續住。專案預訂一泊一食或一泊二食指定住房專案入住豪華或精選客房，即可使用5,000元振興券續住第二晚並含翌日早餐兩客(價值19,676元)，再加碼提供知味西餐廳晚餐兩人同行第二人半價優惠，邀您以最物超所值方式暢遊宜蘭，擁抱13坪超大天夢客房，盡享得天獨厚的員山美人湯，飽覽蘭陽山野饗宴。

十月即將登場的振興五倍券，國人可趁入秋轉涼之際，持券到宜蘭力麗威斯汀享多元的消費優惠省荷包，闔家出遊浸潤獨有的員山碳酸氫納美人湯泉，在煙嵐風呂中感受休閒時光應有的尊榮款待。三天兩夜帶著五倍券恣意秋遊，豐富您的蘭陽假期，絕對是充滿期待與優質的最佳玩法。專案每日限量提供。

更新時間 : 2021-09-29 14:08 GMT+08:00

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