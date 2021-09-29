振興五倍券 力麗觀光祭出五大超值優惠　持一本振興五倍券還可限量搶訂總統套房

10月即將登場的振興五倍券，各行業紛紛推出優惠搶市，對於精打細算的消費者而言，是否夠超值才是下手的關鍵。力麗集團飯店事業群及關係企業包含，力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館、儷山林會館日月潭館、儷山林會館墾丁館、力麗馬告明池山莊、力麗馬告棲蘭山莊以、花蓮力麗華美達安可酒店等針對本次振興券特別祭出五大超值優惠：會員消費點數5倍送、放大五倍券消費額度、升等總統套房限量搶、1萬及2萬振興券long stay住房方案。力麗觀光董事長蔡宗易表示：「搭配政府振興五倍券到力麗觀光期下飯店住房享受加碼超值優惠，一次拿兩本振興五倍券還可以直接long stay入住八天七夜，跟著力麗一起振興加碼就對了!」

優惠一 會員消費點數5倍送

自發行日至10月31前，力麗觀光會員在期下飯店，以紙本振興券結帳金額可獲得5倍點數，例如持振興券消費1,000即可獲得100點(原50元兌換一點，僅可得20點)，會員點數累積後可兌換會員禮或是直接折抵現金。

優惠二 放大振興券

在振興券使用期限內持「紙本振興券」結帳，即可多增10%消費額度，例如：持1,000元券即可折1,100消費額，放大購買力最有感。

優惠三 總統套房限量搶

力麗觀光將於10月8日中午12點開放搶購限量房，旗下飯店含力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館、力麗儷山林會館日月潭館、力麗儷山林會館墾丁館、力麗馬告明池山莊、力麗馬告棲蘭山莊及花蓮力麗華美達安可酒店預計將釋出10/13、20、27、11/3各館頂級套房，開放民眾線上搶訂。成功訂購後用5,000紙本振興券就能入住。以儷山林會館日月潭館的總統套房而言，原訂售價接近兩萬，現只要用政府發放的振興券就能直接入住。

優惠四 振興萬元LONG STAY八天七夜

持紙本振興券10,000，就能連續入住花蓮力麗華美達安可酒店(價值12,600)或儷山林會館墾丁館(價值13,700)七晚，基本雙人房含2客早餐。

優惠五 振興萬萬睡

持紙本振興券20,000，可連續入住儷山林會館日月潭館(價值24,500)七晚、或力麗馬告棲蘭山莊/明池山莊日七晚；若選擇入住力麗馬告棲蘭山莊/明池山莊入住，還可享房型升等優惠(山莊須擇一連續入住，無法換房)。

秋高氣爽是最適合旅行的季節，利用政府發放的振興券為自己安排一趟假期，無論是到宜蘭馬告進行森林浴之旅、前往南投日月潭欣賞湖光山色、在花蓮東海岸踏浪看海，或是去墾丁沙灘享受慵懶陽光，力麗觀光都能提供給您優質的住宿體驗，相關訂房資訊可洽各館訂房組或上官網訂購。