台灣疫情後第一個實體旅展！2021台北夏秋旅展10/1登場　觀光局推自行車主題館

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展將在10月登場，交通部觀光局以「自行車旅遊」為主題，以台灣6大自行車路線型態，規劃出16條多元自行車路線，攜手旅宿、旅行業者和打造「自行車友善旅宿」與「自行車旅遊」主題館，呼籲民眾一同參與低碳又能深度欣賞台灣美景的自行車旅遊。

觀光局表示，「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」自10月1日至4日一連4天將於台北世貿一館盛大展開，今年以「自行車旅遊」為主題，除了提供自行車旅遊相關的路線、住宿以及遊程等相關資訊，讓民眾依照自身喜好規劃半日、一日或多日自行車旅遊外，也整合台灣觀巴、七大國家風景管理處新創旅遊行程及百大小鎮漫遊等相關主題旅遊資訊一同展出。

台灣觀巴協會將於現場推廣介紹20家旅行社、90條精選行程，讓民眾輕鬆體驗養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗及秘境探訪等六大主題；觀光局轄管之雲嘉南、大鵬灣、東北角、參山、阿里山、西拉雅、日月潭等七大國家風景區管理處，則以區域觀光圈為主軸，彙整各觀光圈旅遊資源，推出各自具有特色、文化的旅遊行程，讓民眾以不同的觸角體驗該地旅遊的美好。

為讓民眾感受自行車旅遊的樂趣，主題館內還規劃自行車競速體驗活動，參加競速活動優勝的民眾，不但可獲得精巧實用的「隨身酒精瓶」，讓您出遊更放心，還能在出遊前，藉由模擬車實際體驗騎乘在路面上顛簸感，感受身臨其境的踩踏輸出!

此外，在主題館內參與觀光局FB、LINE、IG加好友、按讚等活動，也可獲得客製化口罩或其他神秘小禮品，

由於夏秋旅展是降級後的第一個實體旅展，飯店業者也祭出不少優惠，包含台北美福大飯店推出「彩匯自助餐券」，每人最低67折，「超值美食通用券」，可品嘗港台日義4大主題餐廳；華泰大飯店集團在2021秋季旅展推出各式旅遊套裝行程，旗下4大風格飯店各有超殺價格，最低下殺只要1.5折；天成飯店集團旗下4館聯合推出最低1.2折起的聯合住宿券；福華大飯店推出多樣旅展限定好康優惠，包含年年熱銷秒殺商品 「福華連鎖飯店住宿券」折扣最低23折等。