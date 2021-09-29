中國強制限電全球關注　官媒否認「下大棋」、「輸出通膨」

中國限電迫使一些工廠停工，當中包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）供應商，恐將連帶引發聖誕節缺貨現象。美聯社 中國限電迫使一些工廠停工，當中包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）供應商，恐將連帶引發聖誕節缺貨現象。美聯社

（台灣英文新聞/國際組 綜合整理）中國大規模拉閘限電引發熱議，一些輿論指此舉是中國在「下大棋」、「輸出通膨」。中國官媒央視斥相關說法誤導，造成「低級紅」「高級黑」效果，強調限電主因是煤炭緊缺等問題。

9月以來，中國南北多地「拉閘限電」。在此之前，廣東等多省已經展開限電控管能耗（能源消耗量）的措施。近日中國媒體紛紛探討此輪限電的原因，大多指向用電量增加、官方的「能耗雙控」政策以及煤炭價格高使電力公司缺乏發電動力等因素。

中國電力短缺擴大迫使一些工廠停工，當中包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）供應商。中央社28日引述野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，這場衝擊波可能會蔓延並影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零組件的供應收緊。

新華社則指，受控電價無法反映煤電企業購煤成本的問題，削弱企業擴大發電量的動機，而湖南近日已有新政策，將購煤成本納入電價調整的考量中。

中央社29日也報導，中國江蘇、浙江和吉林等多個省市近日限電，大量在陸股上市的公司受影響必須停產。突如其來的大規模拉閘引發討論，一些分析認為相關作法和中國的「雙控政策」（控制能源消耗總量、強度），及煤炭供應緊缺等因素有關。

但近期一些評論將限電和中美博弈、金融戰掛鉤，指中國在「下大棋」，稱限電是「國際大宗商品定價爭奪戰」、「國與國之間的金融戰」，甚至是「對外輸出通脹（通貨膨脹）」。

中國官媒央視網28日發表一篇評論指，相關論調稱中國疫情受控經濟復甦，使大量國際訂單轉至中國，但帶動國際原物料上漲、產能過剩，因此中國提前出手限制產能，防止出口企業「內捲」。

評論直指這些觀點具誤導性，「在亂帶節奏中產生了不小的『低級紅』『高級黑』的效果」。

文章稱，這種說法讓人有「為限產而限電」、「用電緊張純屬人為設限」的誤解，是用反智論調刺激社會情緒，並且和國家「保市場主體」、「扶持實體經濟」的初衷背道而馳。

這篇評論強調，多地限電和全國煤炭緊缺、燃煤成本和基準電價嚴重倒掛，以及聯絡線淨受能力下降等因素影響。

文章解釋，目前中國動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙古煤炭通關量低，電煤供給短缺明顯，而這和中國經濟復甦所伴隨的高電量需求明顯不匹配。

另外，也和一些地方緊急限電，沒把握好產業升級節奏、做好平時能源管理工作，和沒跳出「運動式減碳」窠臼有關。

官媒新華社也在一篇報導中提到，在天然氣、煤炭價格高漲下，受控的電價依舊維持不變，造成煤電廠虧損，缺乏擴大發電量的動機，停機檢修的機組明顯增多。

報導引述廣東一家發電企業負責人說，目前每一度火力發電要虧人民幣7至8分錢，機組全開一天則要虧損上百萬元。

中媒財聯社則報導，湖南省發改委27日印發「關於完善我省燃煤發電交易價格機制的通知」，指要引入燃煤火力發電企業購煤價格作為參數，按一定週期聯動調整燃煤火電交易價格上限浮動機制，合理體現發電和用電成本。

中國近期的強制限電措施引起全球關注。國家電網有限公司28日召開緊急會議，表示要把電力保供工作作為當前最重要的政治任務，確保接下來中共「國慶」供電以及民眾過冬用電。

根據國家電網微信公眾號，國家電網有限公司28日召開保障供電緊急電視電話會議。

公司董事長、黨組書記辛保安說，今年以來，面對用電需求快速增長、電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等挑戰，公司克服了種種供電的困難。但進入9月份後，「受多種因素疊加影響」，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰。

他說，全公司要把電力保供工作作為當前最重要、最緊迫的政治任務，全力以赴保障電力供應。

辛保安提出6大工作重點：一要堅決扛起電力保供責任。二要堅決守住大電網安全生命線。三要加大電網跨區跨省資源調配力度。

四要全力守住民生用電底線，嚴控高耗能高汙染行業用電。五要積極營造良好供用電環境，加強向政府部門彙報溝通。六要全力做好「國慶」保電與迎峰度冬準備工作，「確保人民群眾度過一個歡樂祥和的國慶佳節」。

日前東北地區對民生用電限電，國網東北分部、山東電力、遼寧電力也在這次會議作電力保供專題發言。