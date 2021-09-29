美國Oreo聯名Pokémon超萌上市！稀有角色餅乾竟要價上千美元

Oreo與寶可夢（Pokémon）共同在北美地區推出限定版本餅乾。（圖/Oreo官網） Oreo與寶可夢（Pokémon）共同在北美地區推出限定版本餅乾。（圖/Oreo官網）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）夾心餅乾品牌Oreo近期與寶可夢（Pokémon）合作，在每片餅乾上印上不同角色的圖案，卡通裡的特殊角色「夢幻」（Mew）在這次的聯名商品中同樣也具有稀有度，在拍賣網站上的標價已飆高到1,000美元（約台幣30,000元）。

疫情期間寶可夢（Pokémon）熱潮不減，Oreo與寶可夢共同在北美地區推出限定版本餅乾，在餅乾上印有16款熱門角色，包含皮卡丘、傑尼龜、小火龍等，其中最受矚目的是稀有角色「夢幻」的餅乾。

由於並不是每包餅乾中都會出現「夢幻」，就像在手機遊戲《Pokémon GO》裡同樣具有稀有度，導致許多粉絲渴望收藏該餅乾，造成「夢幻」在拍賣網站eBay上的已來到1,000美元，且仍在升值中。

儘管寶可夢Oreo和普通Oreo的味道毫無差別，卻因為可愛的餅乾造型引發社群網路高討論度。根據CNN，一名網友於YouTube發佈寶可夢Oreo的開箱影片，表示自己跑了八家商店才買到這款聯名餅乾。

在Instagram上，以pokemonoreos為主題標籤的貼文已超過2,000則，上面可以看到不少網友正炫耀自己「收服」了「夢幻」的Oreo餅乾。

Oreo推出寶可夢餅乾，一共16款角色，等待粉絲來收服。（圖/Oreo）

許多粉絲在YouTube上開箱買到含有「夢幻」角色的Oreo。