北韓技術再突破！ 試射極音速滑翔飛彈成功 談判僵局更陷泥淖

北韓中央通信社 （KCNA）今（29）證實昨日該國試射「火星8型」極音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）。（圖... 北韓中央通信社 （KCNA）今（29）證實昨日該國試射「火星8型」極音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）。（圖／翻攝自KCNA）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）北韓昨（28）日進行試射，今（29）日北韓官媒證實為「火星8型」極音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）。路透社則稱，為化解緊張局勢的努力被證明是徒勞無功的。

北韓中央通信社（KCNA）指出，昨天從慈江道（Jagang）發射的這枚新研製的飛彈，「證實飛彈的導航控制力及穩定性」，所有的技術規格皆符合設計要求。

該報導稱，該新型武器系統的研發被視為重中之重，對顯著提升該國超現代國防科技的自主實力，以及全面提升國家自衛能力，具「重要戰略意義」。

北韓勞動黨中央委員會書記朴正天有到現場觀看試射，並喊話要將國防能力提升「千倍」。北韓領袖金正恩並未在報導中被提及。

根據路透社報導，高超音速武器在飛向較低的高度目標時，可以達到五倍以上的音速 ，或大約每小時6,200公里。

極音速武器被認為是下一代武器，其目的是剝奪對手的反應時間以及傳統的擊敗機制。極音速飛彈比一般飛彈移動的更快也更靈活，會讓美國砸下數十億美元打造的飛彈防禦系統更難攔截。

這次試射也可能意味著，北韓正加入一場加速的武器部署競賽，美國、俄羅斯和中國皆在其中。而北韓在以廢除核子及彈道飛彈計畫換取美國制裁豁免的談判僵局中，一直穩定的發展該國的武器系統。

韓國航空大學導彈專家張永謹（音譯）引用了韓國軍事情報部門的評估報告表示，有鑒於飛行速度為2.5馬赫，北韓的極音速滑翔飛行器（hypersonic glide vehicle, HGV）測試可能是失敗的。

張永謹指出，北韓的HGV技術無法與美國、俄羅斯或中國的技術相提並論，目前似乎以短程為目標，可以瞄准韓國或日本。

北韓上周曾表示，在韓國總統文在寅呼籲發表聲明正式結束1950-1953年的朝鮮戰爭之後，如果能夠保證鄰國之間的相互尊重，它願意考慮與韓國舉行另一次峰會。

美國前總統川普和朝鮮領導人金正恩在2018年啓動的無核化談判自2019年以來一直停滯不前。而作為軍備競賽，兩國都持續發展先進武器，9月15日也都試射了彈道導彈，路透社稱「為化解緊張局勢而進行的努力被證明是徒勞的。」