歐中外長對話 歐：台灣是重要經濟夥伴

歐中戰略對話於28日舉行，歐盟指出該聯盟及其會員國有興趣與台灣合作，但不違反一中原則。(圖／Getty Images) 歐中戰略對話於28日舉行，歐盟指出該聯盟及其會員國有興趣與台灣合作，但不違反一中原則。(圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）歐盟與中國於28日進行第11屆戰略對話，探討歐中關係、國際與區域議題、氣候變遷以及對抗疫情等全球性挑戰，歐盟在談論台灣議題時也指出，台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但不承認其國家地位。

歐盟對外事務部（EEAS）指出，歐盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與中國外長王毅談及台灣議題時，強調歐盟在繼續遵守其「一中政策」的同時，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但歐盟不承認其國家地位。

據中國外交部聲明，王毅向波瑞爾強調一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與歐盟及成員國發展關係的政治基礎，並表示若「基礎不牢，地動山搖」。

歐盟所奉行之「一中政策」與中國的「一中原則」不同，歐盟與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

此外，波瑞爾也表示，儘管與中國存在分歧，但歐盟和中國需要繼續在一些重要領域進行深入接觸。他希望能恢復歐中人權對話，並在年底前舉行下一次會議。他強調這對於解決歐盟和中國之間的分歧至關重要。

EEAS指出，在探討人權問題時，新疆和香港的局勢也在討論之中，歐盟並未多加說明詳細情形，中方則表示，人權保障沒有最好，只有更好，中方願在平等和相互尊重基礎上與各國開展人權對話與合作，但不接受人權「教師爺」，反對以人權為藉口干涉別國內部事務。

該場對話也涉及煤電融資、向發展中國家提供疫苗、歐盟的印太戰略、澳美英的AUKUS協議以及阿富汗問題。