【楊憲宏專欄】謊言不算「言論」，造假沒有「自由」

在中共總書記習近平（圖）的意志下，中共中央近來著手展開一連串監管行動，橫跨科技、金融、藝文、教育等領域，也影響中國的許多層面，包括民眾的... 在中共總書記習近平（圖）的意志下，中共中央近來著手展開一連串監管行動，橫跨科技、金融、藝文、教育等領域，也影響中國的許多層面，包括民眾的生活。（中新社提供）中央社

中共對台灣的認知到底停留在什麼樣的印象？台商在中國被他們隨意霸凌「逆來順受」？還是執政的民進黨決不屈從，「頑固的台獨」?或是習近平賀電朱立倫當選國民黨主席時說：「兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動…成效有目共睹。」?

不論是那一個，中共軍機擾台被台灣軍機驅離次數今年9月已達到533次，遠超過從前的每年380次。更有意思的是，在這種加大軍事威脅的狀況下，中共有臉還向中華奧會表達「歡迎參加明年二月在北京舉行的冬季奧運會」，這種「政治精神分裂」的矛盾，正是習特勒「掩耳盜鈴式」謊言兼造假的獨裁統治特色。

最近國台辦也呼應了這種自説自話，在記者會中，安排記者提問説，台灣90後(1990年1月1日至1999年12月31日出生）年輕人對中國認知有比較深的距離感，但是00後(2000年1月1日至2009年12月31日出生)的青少年因為使用抖音等社交軟體，對中的認知反而比較「客觀和開放」。但是台灣有部分人士聲稱，「抖音是大陸資訊戰和統戰的新管道」，藉此詢問國台辦是否有關注此現象？

國台辧的回應，「這確實是一個新現象。使用簡體字，聽大陸歌曲，看大陸影視劇，說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。」

不會吧！張鈞甯只因為論文題目探討「我國演藝人員經紀管理問題」，就逼得要表態自己不是台獨、是中國人，還有對趙薇欲加之罪的整肅這些新聞嚇跑了台灣青少年吧？

至於台灣人愛看的中國連續劇，都是「藉古諷今」在劇中大駡「朝廷腐敗，昏君誤國」的古裝戲吧！這「朝廷」暗指共產政權，這「昏君」當然是習特勒了。

至於「簡體字」在台灣根本沒流行過，如果網路上有人使用都是中共網軍假冒「台灣青少年」的假訊息，國台辦蠢笨到會真的相信自己造假的事情？

中國境內流行語在台灣的確很受關注，成為「時尚」，比如說「躺平」。維基百科說：指這一時期的中國年輕人在國內經濟下滑、社會問題激化的大背景下出於對現實環境的失望而做出的「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求」的處事態度。被視為是對抗社會「內捲化」的一種方式。其具體內涵包括「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」。

這不只是台灣青少年流行語，還是全台灣老中青茶餘飯後的笑談资料。另外的笑話是，最近中國到處缺電、煤礦價格上漲，貨櫃運輸價格上漲10倍，也有中共流行語，説是為了「對抗美帝」，要「逼國際原料價格下跌」的「超前部署」（這好像是抄襲台灣流行語）。台灣民眾也都跟上，互相告誡「遠離中國」（這是台灣流行語）。

中共這種説謊慣犯，現在內政失靈，外交失火，已經是全球民眾列為「危邦不入，亂邦不居」的地方，更不要説台灣人了，連日本人都改變了多年來不敢批評中共的態度，「保台抗中」已經是日本流行語了。

最有代表性的是，據日本新聞網站《J-CAST》9月27日報導，自民黨總裁參選人高市早苗在節目上表示 :「台灣海峽的穩定對日本安全保障很重要這件事終於被提上政治議題。」

高市早苗還說 :「如果她能夠出任日本首相，將與台灣建立合作機制」內容包括簽署防止台灣領海領空「發生事故協定」、建立緊急聯絡渠道、共享並相互通報與侵犯「領空」方面相關的航路情報。高市早苗還表示要讓中國知道「侵犯台灣的成本和風險」，日本將與美國訂制聯合作戰計畫，以應對「台海危機」，高市早苗建議將台灣拉進多個國家之間的合作機制，並實施聯合軍事演習。「共同對付中共」這是世界流行語了。

朱立倫在回電習特勒時表態說：「近年來在民進黨執政下，採取《去中》《反中》政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。」很離譜，他自我扭曲，迎合中共。把責任錯推，不敢怪罪將戰機飛向台灣的中共。他對台海安全的本質認知，真的還不如遠在日本的自民黨高市早苗。

台灣的問題在內部，在國民黨內，也在民進黨內，其他小黨也不夠覺醒。現在國際反而比台灣凊楚，要用力保護台灣不被中共侵擾。國臺辦對台灣的認知錯得荒腔走板，不足為怪。本來就是個騙子政權，到頭來自欺欺人，正常而己。但是台灣內部讓這種顛倒黑白不分是非的訊息，成了「言論自由」的一部份，其實是踐踏了「自由」的真諦。謊言不算「言論」，造假沒有「自由」。執政的民進黨有沒有這樣的自我警惕？