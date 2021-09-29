台灣9成「心臟衰竭」患者無自覺　5年內死亡率近５成比癌症易致命

國健署與財團法人中華民國心臟基金會共同響應2021年世界心臟日「Use Heart to Connect」目標，呼籲國人重視自身與家人的心... 國健署與財團法人中華民國心臟基金會共同響應2021年世界心臟日「Use Heart to Connect」目標，呼籲國人重視自身與家人的心血管健康。(心臟基金會提供)

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）109年國人十大死因中，因心臟相關疾病的總死亡人數高居第二位，平均每26分鐘就有1人死於心臟相關疾病，其中致死率最高的是「心臟衰竭」。然而大部分國人的認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象，醫師提醒，有心臟相關疾病患者罹患COVID-19後演變重症機率較高外，約有一成患者會因原先潛在的心血管疾病導致染疫後死亡，呼籲心臟相關疾病患者多留意身體的變化並提高警覺。

三大典型症狀：累、喘、腫 即早發現及時就醫

財團法人中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷醫師表示：「人體的心臟就像馬達一樣，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就是心臟衰竭(俗稱心臟無力) 。」

心臟衰竭患者在初期時，常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，多數患者特別是年長者，在出現這些症狀時，多誤以為就是老化造成，高達九成的患者無法早期警覺到心衰竭相關症狀，往往錯失黃金治療時間，直到緊急送醫住院後，才被確診為心臟衰竭。

當被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更易致命，嚴重性真的不容忽視。侯嘉殷指出，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，只要即早發現症狀、及時就醫積極治療並正確照護，疾病就可穩定控制，有機會使疲憊無力的心臟恢復到正常大小且回到未發病前的良好生活品質。

「疫」起治療不中斷 規律回診穩定用藥

罹患COVID-19新冠肺炎之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，部分會出現呼吸困難等症狀，病毒會透過多種方式損害心臟，病毒會直接侵入心臟或使心肌發炎，並可能通過破壞氧氣供需平衡來間接傷害心臟，大約25%的重症患者會檢測到心臟損傷之現象，其中約6.8％患者會出現心臟衰竭徵兆。

有心臟相關疾病史如心臟衰竭、高血壓等的民眾，染疫後演變為重症的比率將會大幅提升；根據美國疾病管制與預防中心的最新數據，約有10.5%患者會因原先潛在的心血管疾病導致染疫後死亡。提醒有心臟相關病史的民眾，COVID-19 新冠肺炎疫情期間隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需，並多留意身體的變化並提高警覺，若有心臟疾病相關症狀不要避諱就醫。

財團法人中華民國心臟基金會副執行長趙庭興醫師說明：「依照國內心臟學會發表之指引，絕大多數的心臟疾病患者都可以施打COVID-19新冠肺炎疫苗，不會有安全疑慮，只有極少數曾服用抗凝血劑造成血栓的患者，建議或許可暫緩施打。心臟相關疾病患者應先與心臟專科醫師諮詢後，再依個人疾病狀況決定是否施打，最重要的還是規律回診穩定用藥，萬萬不可任意中斷心臟疾病的治療。」

國民健康署吳昭軍署長呼籲國人應將「護心行動」落實於日常生活中，平時就要保持健康飲食、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，最重要便是遵從醫囑治療並定期回診追蹤，尤其近期台灣疫情警戒已降為二級、疫情漸趨平緩，呼籲民眾更應遵循醫囑定期回診，護心不中斷。

全民齊觀心，「心臟有力安心札記」守護您

心臟基金會積極推動台灣心臟衰竭認知教育及臨床治療照護，為了鼓勵心臟衰竭患者持續記錄身體數值，近期也規劃推出「心臟有力安心札記」，搭配淺顯易懂且趣味的內容及頁面設計，提供心臟衰竭患者與照護者有力輔助工具書，也讓心臟專科醫師能透過記錄更了解患者的疾病現況，進而提供最好的治療建議。後續安心札記電子版及實體版的發布及索取時程，民眾可關注中華民國心臟基金會網站的最新消息發布。

此外，為提升民眾對心臟相關疾病的認知，衛生福利部國民健康署、財團法人中華民國心臟基金會與台灣諾華共同響應2021年世界心臟日「Use Heart to Connect」目標，第一波活動於28日起跑，接下來也將與知名插畫家「小學課本的逆襲」合作，於今（29）日世界心臟日當天在心臟基金會官方粉絲專頁展開長達五週的圖文衛教宣傳活動，提醒民眾應更重視自身及家人的心臟健康。