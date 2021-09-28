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快訊！佳士得首場亞洲NFT拍賣破4億元　主要買家來自台灣美國瑞士

香港佳士得精選余文樂珍藏NFT，拍出天價好成績

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 21:11
香港佳士得精選余文樂珍藏NFT，拍出天價好成績(圖/佳士得)

香港佳士得精選余文樂珍藏NFT，拍出天價好成績(圖/佳士得)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)佳士得首次將NFT加密藝術引進亞洲拍場，和香港知名男星余文樂合作，創下亞洲拍賣行史上最高網上拍賣金額，超過新台幣4億3千萬（港元1億2千萬）。

香港佳士得(Christie's) 於今(28)日落幕的No Time Like Present線上拍賣，精選余文樂的精選藝術品、腕錶及NFT珍藏，拍賣金額創下亞洲拍賣行網上拍賣紀錄超過新台幣4億元，為拍前低估價的292%之多，其中NFT藝術品成交總額超越1億美元大關，部分收益將捐贈願望成真基金。

佳士得透過新聞稿宣布， 14件NFT藝術品全數售出，成交總額超過新台幣3億4千萬(港元$9千5百萬) ，拍賣吸引逾16,400位訪客瀏覽，買家主要來自香港、美國、瑞士 、台灣，279位登記買家有超過半數為首次參與佳士得拍賣。

佳士得亞太區20及21世紀藝術部副總裁暨晚間拍賣主管何善衡表示，「今天我們再次創造歷史，本次重要拍賣為NFT加密藝術品和亞洲網上拍賣創下全新紀錄，更見證佳士得全球NFT藝術品成交總額突破1億美元。我們的亞洲首個NFT加密藝術拍賣，圓滿了佳士得全球NFT拍賣發展版圖，並期待繼續在亞洲乃至全球NFT加密藝術界保持領軍地位，開闢全新對話。」

余文樂說，「我很高興本次與佳士得攜手合作的拍賣取得佳績。拍賣是對我過去20年收藏旅程和職業生涯的一個小總結，見到全球藏家與我對生活及藝術收藏的詮釋產生共鳴，我十分欣慰。《No Time Like Present》拍賣成果不僅是我40歲生日的難忘留念，更重要的是將部分拍賣收益撥捐『願望成真基金』，為患有重病的兒童實現改寫生命的願望。」
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