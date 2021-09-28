台灣雲門舞蹈蒲公英計畫　首度跳島金馬澎示範講座

雲門舞蹈蒲公英計畫目標在2022年底前接觸全台八成約210所特殊偏遠、極度偏遠學校。(圖/雲門舞集) 雲門舞蹈蒲公英計畫目標在2022年底前接觸全台八成約210所特殊偏遠、極度偏遠學校。(圖/雲門舞集)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門舞蹈蒲公英計畫今年規劃超過30場示範講座，首度前往金馬澎演出。

雲門舞蹈蒲公英計畫自2019年出發，目標以3年接觸全台210所教育部認定特殊、極度偏遠公立小學，今（2021）年規劃34場活動，已於3、4月陸續完成台東達仁、東和、延平、成功、池上、長濱鄉及嘉義阿里山鄉15場次，後受到疫情影響停擺。

如今疫情趨緩，雲門再度啟動，雲門舞蹈蒲公英計劃首站於9月7日抵達馬祖北竿塘岐國小，9月起帶著舞蹈的藝術種子上山下海，首度跳島行程，開拔馬祖北竿、小金門、澎湖西嶼鄉、白沙鄉、湖西鄉，今（28）日教師節展開菊島澎湖三天5場舞蹈示範講座。9月與25所學校師生共同完成11場舞蹈之旅。

雲門9月中結束金門烈嶼鄉行程後，接著深入南投仁愛鄉、嘉義梅山鄉、阿里山鄉山區，完成4場10所學校推廣講座。

講座後，雲門舞者與小學生合影互動，經常聽到的一句話：「你們下週還會來嗎？」師長們表示，在山區部落的孩子們，因為路途太過遙遠，很少有機會享有都市孩童所享有的資源。雲門能安排這樣的機會，讓學生見識到各種不同的舞蹈，認識真正專業的藝術，實屬難得也更顯珍貴，皆期盼雲門能再度到訪，表示「這是打開孩子視野，最完整也最接地氣的舞蹈教育！」

除了持續推廣以示範演出和講座為主的1.0版舞蹈基礎課程，在與文化部共同努力下，10月份將推出「舞蹈蒲公英」計畫2.0進階版，針對在嘉義梅山鄉及苗栗南庄鄉，曾參加過的6所學校，規劃連續三週深度身體體驗課程，由舞者以循序漸進的方式分次帶領孩子們一步步開發肢體，階段性深化計畫內涵。

教育部認定的特殊偏遠、極度偏遠學校，數量約佔全台國小的一成，全台17縣市共262所。雲門舞蹈蒲公英計畫目標在2022年底前接觸全台八成約210所特殊偏遠、極度偏遠學校。