厚植青、銀藍海職涯實力 揚生慈善攜手花旗基金會 「未來職場神隊友」論壇10月1日上線

台灣將於2025年進入超高齡社會，新世代的台灣青年們如何看待未來自己所處的時代？為了提升面對高齡化，拓展相關領域知識與視野，鼓勵青年深入探索銀光產業，揚生慈善基金會攜手花旗基金會，將於今年10月辦理「未來職場神隊友」線上互動體驗展暨線上論壇，邀請到國內外17位專家，由高齡戰略、設計思考、社會價值、實務案例等4大面向，協助年輕世代找到方向與事業機會。

揚生慈善基金會執行長許華倚表示，揚生長期投入企業社會責任，與輔助青年職涯就業培力的花旗基金會，攜手推動「青銀共創締造高齡友善環境」計畫，倡議跨世代交流，青銀共創，面對明年健保支出總額上看8,000億的衝擊，希望減少未來國家醫療給付費用，協助青年因必須照護失能長輩而可能被迫失業的社會問題等。

許華倚說，揚生也長期與新北市社會局合作，推動「自癒力種子講師培訓」方案，每位種子老師在完訓後進入社區實踐，即使在疫情下，也以線上多媒體平台，教導長輩持續運動。這次論壇也邀請到社會局長張錦麗，以「新北市高齡人才培力」和「里里銀髮俱樂部」為主題，提出新北市友善高齡的政策。

「未來職場神隊友」線上互動體驗展暨線上論壇，10月1日正式上線，歡迎年輕世代上線體驗：https://567.org.tw。更多資訊請參考https://www.ysfoundation.org.tw/。