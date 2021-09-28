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被火紋身老師啟發學生價值 護溪護螢展現多元課程 新北生命教育獲獎數全國之最

By 台灣英文新聞
2021/09/28 17:28
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

教育部公布110年度生命教育特色學校獲獎名單，新北市在全國7所特色學校獲獎名單中占有5校，全國7位獲獎績優人員也占有5位，優秀行政人員更是獨拿全國唯一。新北市是今年全國獲獎數最多的縣市，堪稱最大贏家。

今年新北市榮獲教育部生命教育特色學校分別是新店高中(高中組)、柑園國中(國中組)，頂溪國小、坪林國小、吉慶國小三所(國小組)。而績優人員有黃書卿主任(興穀國小)、曾慶瓏主任(江翠國小)、張巧伶老師(忠孝國中)、邱志鴻老師(淡水商工)，全國唯一優秀行政人員是江明泱校長(柑園國中)。

教育局表示，新北學校深耕生命教育多年有成，校校展現特色活動及課程。新店高中長期推動志工服務，音樂班醫院義演撫慰病痛、各社團獨居老人年節送暖，舉辦「送愛到泰緬」的國際志工服務，讓「愛與理想」校訓不斷綿延。柑園國中透過長期及多樣的國際教育結合生命教育課程，深化孩子國際視野、多元文化觀念。

頂溪國小規劃多元的生命教育創意課程，像是「都市綠精靈，體驗農夫樂」、「親子共學日，情感交流趣」、「大手牽小手，感恩手作情」與結合雙語實驗課程的「歲末感恩情，愛的行動 GO!」，讓生命愛發到每個家庭裡。吉慶國小發展生命教育，打造全國獨一無二的原生溪魚特色學校，在多元適性環境中形塑師生的價值，以「擴展生活經驗」與「構築多元舞台」來引導生命課程發展。坪林國小將生命教育全面融入各項課程與活動，如培訓小茶師、關懷社區長者、護螢行動、植樹活動等，以「愛護生命」、「豐厚生命」、「探索生命」與「鑑賞生命」四大面向，點亮偏鄉孩子的生命，讓孩子更有能力與自信。

在績優人員部分，江翠國小曾慶瓏主任，與世界展望會合作，辦理「幸福愛集盒、送愛到偏鄉」活動，為弱勢家庭募集物資禮盒。成立兒童舞蹈團，幫助許多弱勢家庭或高關懷孩子，從弱勢中找到強項成為榜樣。興穀國小輔導主任黃書卿，利用書法的學習，讓特教生練習專注、穩定情緒。曾指導「中度自閉症」的孩子學習書法。忠孝國中張巧伶老師，自己曾是被火紋身的女孩，感恩當年的導師及諸多善心人士相助，總會分享生命特有的印記與感恩的故事。淡水商工邱志鴻老師帶領特教學生進行「特殊奧運」培訓和參與比賽，將特殊奧運「勇敢嘗試，爭取勝利」的精神用來鼓勵學生的生命，期許學生都能認真努力。還有全國唯一的優秀行政人員柑園國中江明泱校長，在社區營造過程中發現「越在地越國際」，直接取材柑園社區，讓孩子能以故鄉為榮，形成人與土地不斷持續進步的力量。

教育局長張明文表示，「愛、健康、競爭力」是新北市致力推動的教育政策，教育部生命教育特色學校及推動有功殊榮新北巿獲獎全國最多，象徵新北生命教育課程的豐富多元，及老師們的熱情努力，使生命教育深耕落實，讓孩子們在愛的氛圍下健康成長，帶著溫度廣結善緣與人互動，讓自己更具競爭力。

被火紋身老師啟發學生價值 護溪護螢展現多元課程 新北生命教育獲獎數全國之最

照片來源：新北市教育局提供

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更新時間 : 2021-09-28 18:15 GMT+08:00

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