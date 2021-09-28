被火紋身老師啟發學生價值 護溪護螢展現多元課程 新北生命教育獲獎數全國之最

教育部公布110年度生命教育特色學校獲獎名單， 新北市在全國7所特色學校獲獎名單中占有5校，全國7位獲獎績優 人員也占有5位，優秀行政人員更是獨拿全國唯一。 新北市是今年全國獲獎數最多的縣市，堪稱最大贏家。

今年新北市榮獲教育部生命教育特色學校分別是新店高中(高中組) 、柑園國中(國中組)，頂溪國小、坪林國小、吉慶國小三所(國小 組)。而績優人員有黃書卿主任(興穀國小)、曾慶瓏主任(江翠國 小)、張巧伶老師(忠孝國中)、邱志鴻老師(淡水商工)， 全國唯一優秀行政人員是江明泱校長(柑園國中)。

教育局表示，新北學校深耕生命教育多年有成， 校校展現特色活動及課程。新店高中長期推動志工服務， 音樂班醫院義演撫慰病痛、各社團獨居老人年節送暖，舉辦「 送愛到泰緬」的國際志工服務，讓「愛與理想」校訓不斷綿延。柑園 國中透過長期及多樣的國際教育結合生命教育課程， 深化孩子國際視野、多元文化觀念。

頂溪國小規劃多元的生命教育創意課程，像是「都市綠精靈， 體驗農夫樂」、「親子共學日，情感交流趣」、「大手牽小手， 感恩手作情」與結合雙語實驗課程的「歲末感恩情，愛的行動 GO!」，讓生命愛發到每個家庭裡。吉慶國小發展生命教育， 打造全國獨一無二的原生溪魚特色學校， 在多元適性環境中形塑師生的價值，以「擴展生活經驗」與「 構築多元舞台」來引導生命課程發展。坪林國小將生命教育全面融入 各項課程與活動，如培訓小茶師、關懷社區長者、護螢行動、 植樹活動等，以「愛護生命」、「豐厚生命」、「探索生命」與「 鑑賞生命」四大面向，點亮偏鄉孩子的生命， 讓孩子更有能力與自信。

在績優人員部分，江翠國小曾慶瓏主任，與世界展望會合作，辦理「 幸福愛集盒、送愛到偏鄉」活動，為弱勢家庭募集物資禮盒。 成立兒童舞蹈團，幫助許多弱勢家庭或高關懷孩子， 從弱勢中找到強項成為榜樣。興穀國小輔導主任黃書卿， 利用書法的學習，讓特教生練習專注、穩定情緒。曾指導「 中度自閉症」的孩子學習書法。忠孝國中張巧伶老師，自己曾是被火紋身的女孩，感恩當年的導師及諸多善心人士相助， 總會分享生命特有的印記與感恩的故事。淡水商工邱志鴻老師， 帶領特教學生進行「特殊奧運」培訓和參與比賽，將特殊奧運「 勇敢嘗試，爭取勝利」的精神用來鼓勵學生的生命， 期許學生都能認真努力。還有全國唯一的優秀行政人員柑園國中江明 泱校長，在社區營造過程中發現「越在地越國際」， 直接取材柑園社區，讓孩子能以故鄉為榮， 形成人與土地不斷持續進步的力量。

教育局長張明文表示，「愛、健康、競爭力」是新北市致力推動的教 育政策，教育部生命教育特色學校及推動有功殊榮新北巿獲獎全國最 多，象徵新北生命教育課程的豐富多元，及老師們的熱情努力，使生 命教育深耕落實，讓孩子們在愛的氛圍下健康成長， 帶著溫度廣結善緣與人互動，讓自己更具競爭力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供