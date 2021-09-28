振興五倍好康送！台北美福憑券只要2,999元入住萬元客房

行政院為刺激內需推出「振興五倍券」，鼓勵民眾外出消費，台北美福大飯店也響應推出加碼好康，自10月11日起至12月30日止，凡預定「你享宿 我加倍」住房專案，以及「你想婚 享520優惠」婚宴專案，以紙本振興五倍券的2,000元面額，再支付2,999元即可入住行政客房，最優惠折扣31折起，盡情享受卓越五星客房的頂級設施及服務。另外針對即將步入禮堂的新人，如使用五倍券支付婚宴訂金，賓客人數達50位以上，可享每位免收一成服務費，詳情請洽02-7722-3399轉訂房中心及02-7722-3355宴會業務。

【振興五倍 住宿享樂玩一波！】

國境未開出國很難，用振興五倍券在台灣好好暢玩！趁此機會體驗全台唯一榮獲卓越五星與米其林一星的「雙星飯店」，凡透過飯店官網或者電話預訂「你享宿 我加倍」住房專案，憑指定金額紙本振興券支付房費，即可以現金激省價2,999元下榻五星客房。雙人入住可使用2,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用4,999元的31折優惠，入住價值16,170元的行政客房。4人出遊可持5,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用7,999元走進價值21,945元的菁英客房，大器的21坪寬敞空間，每人每晚不用2,000元！

住飯店最期待的就是豐盛的自助式早餐，北台灣最具人氣的彩匯自助餐廳，早餐就提供香濃的美福牛肉麵，以及現煮海味粥、手工粉漿蛋餅，傳統手握飯糰等，而為了營造出國風情，亦準備了日式炒麵麵包、可自選配料的滑嫩歐姆蛋、熱騰騰出爐的歐式麵包與其搭配的起司與西式燻肉，不定期變換菜色內容，讓往來遊客每次都能有不同的體驗。客房內的Minibar點心及飲品完全免費，除此之外，還可以體驗兒戲遊戲室、戶外恆溫泳池、健身房、三溫暖等眾多頂級設施，體驗賓至如歸的尊寵禮遇！

【振興五倍 新人想婚享優惠！】

振興五倍520婚宴優惠，即日起至12/31止，凡以五倍券支付訂金10,000元，賓客人數達50位以上，每位可享免收一成服務費，另再贈一間雙人行政客房(價值16,170元)，配備有420吋互動式高畫質LED顯示屏幕，嶄新優雅戶外證婚區，幸福氛圍甜蜜傳遞，高貴雅致的設計風格、挑高七公尺無柱的寬闊空間，亦可規劃各式有趣的互動活動，再搭配專業級BOSE音響，幸福氣氛感染全場。美味珍饈由婚宴廚藝團隊嚴選當令生鮮、上等食材，推出數十種頂級佳餚珍饈供新人挑選，為婚宴餐飲帶來不同凡響的味蕾饗宴。氣派場地、專業婚藝團隊以及嶄新登場的戶外花園證婚區等，婚禮大小事交給美福就對了！