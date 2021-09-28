Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

土銀深耕行動支付場域 打造零接觸生態圈

By 台灣英文新聞
2021/09/28 17:25
土銀深耕行動支付場域 打造零接觸生態圈

土地銀行響應政府行動支付普及率在2025年達到9成目標，積極深耕行動支付場域，打造零接觸生態圈，並秉持著普惠金融的原則於臺北市公有成功市場、興隆市場、中研市場、長春市場、中壢興國市場、鹿港廟口商圈等最貼近民眾日常生活且使用現金消費的場域，打造行動支付零接觸場域，避免現金交易病毒傳播的風險，讓民眾體驗安心、快速及便利的行動支付服務。

此外，土地銀行與宜蘭縣具有特色的觀光工廠、文創園區共同舉辦「宜蘭好好玩 觀光輕鬆PAY」活動，參與商家包括結合知識、技能、休閒及品味綠生活的特色農村酒莊等，在疫情微解封民眾週休放鬆之際，讓民眾體驗手搖珍奶、做鴨賞「等路」帶回家等DIY體驗活動，即日起至110年12月31日止，綁定金融卡或帳戶以台灣Pay掃碼支付，單筆消費金額回饋10%，活動期間每金融卡、帳戶最高回饋新臺幣(以下同)200元，回饋總金額上限為25萬元。

配合政府振興經濟刺激消費，土地銀行針對五倍券綁定台灣Pay之客戶提供多重加碼優惠，包含「五倍券綁定禮」800元(已額滿)、500元(尚有名額，請把握機會)及300元(名額無限)、「新戶首刷禮」100元。另外，凡使用台灣Pay，除每筆交易可享消費金額2%常態性回饋外，另有「部會加碼禮」(數位加碼2000元，依各部會公告)、店家優惠禮(指定特店最高20%回饋)及千萬抽獎禮(最高獨得101萬元)，希望透過一系列高優惠方案，提升防疫期間數位化消費，同時也一起挺店家，達到刺激消費，攜手振興經濟，相關活動詳情請參閱土地銀行官網（https://www.landbank.com.tw/）。

土地銀行積極布局金融科技發展，深耕數位金融領域，持續在各種場域中導入數位金融服務，不僅疫情期間致力推動零接觸服務，導入台灣Pay掃碼交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費以阻斷病毒傳播鏈，並提供「手機門號轉帳服務」及掃碼提款服務，客戶可以手機號碼取代難記的銀行帳號，大幅提升民眾跨行轉帳的便利性，民眾在具有掃碼提款服務的ATM，以手機掃描QR Code即可輕鬆提款，加速無卡提款服務流程，提供多元的創新數位金融服務，為顧客創造更美好的數位金融樣貌。

更新時間 : 2021-09-28 18:15 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！