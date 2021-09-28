土銀深耕行動支付場域 打造零接觸生態圈

土地銀行響應政府行動支付普及率在2025年達到9成目標，積極深耕行動支付場域，打造零接觸生態圈，並秉持著普惠金融的原則於臺北市公有成功市場、興隆市場、中研市場、長春市場、中壢興國市場、鹿港廟口商圈等最貼近民眾日常生活且使用現金消費的場域，打造行動支付零接觸場域，避免現金交易病毒傳播的風險，讓民眾體驗安心、快速及便利的行動支付服務。

此外，土地銀行與宜蘭縣具有特色的觀光工廠、文創園區共同舉辦「宜蘭好好玩 觀光輕鬆PAY」活動，參與商家包括結合知識、技能、休閒及品味綠生活的特色農村酒莊等，在疫情微解封民眾週休放鬆之際，讓民眾體驗手搖珍奶、做鴨賞「等路」帶回家等DIY體驗活動，即日起至110年12月31日止，綁定金融卡或帳戶以台灣Pay掃碼支付，單筆消費金額回饋10%，活動期間每金融卡、帳戶最高回饋新臺幣(以下同)200元，回饋總金額上限為25萬元。

配合政府振興經濟刺激消費，土地銀行針對五倍券綁定台灣Pay之客戶提供多重加碼優惠，包含「五倍券綁定禮」800元(已額滿)、500元(尚有名額，請把握機會)及300元(名額無限)、「新戶首刷禮」100元。另外，凡使用台灣Pay，除每筆交易可享消費金額2%常態性回饋外，另有「部會加碼禮」(數位加碼2000元，依各部會公告)、店家優惠禮(指定特店最高20%回饋)及千萬抽獎禮(最高獨得101萬元)，希望透過一系列高優惠方案，提升防疫期間數位化消費，同時也一起挺店家，達到刺激消費，攜手振興經濟，相關活動詳情請參閱土地銀行官網（https://www.landbank.com.tw/）。

土地銀行積極布局金融科技發展，深耕數位金融領域，持續在各種場域中導入數位金融服務，不僅疫情期間致力推動零接觸服務，導入台灣Pay掃碼交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費以阻斷病毒傳播鏈，並提供「手機門號轉帳服務」及掃碼提款服務，客戶可以手機號碼取代難記的銀行帳號，大幅提升民眾跨行轉帳的便利性，民眾在具有掃碼提款服務的ATM，以手機掃描QR Code即可輕鬆提款，加速無卡提款服務流程，提供多元的創新數位金融服務，為顧客創造更美好的數位金融樣貌。