侯友宜表揚特殊優良教師、校長領導卓越及教學卓越團隊

9月是新北市的敬師月，為感謝教師的無私奉獻，今( 28)日於市府舉辦「特殊優良教師、 校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」，侯友宜市長出席表揚40 位特殊優良教師、9位校長領導卓越獎得主及21個教學卓越獎團隊 代表，肯定新北教師在教育現場的努力與付出。

侯友宜市長表示，今(110)年全市特殊優良教師競爭者眾多， 皆是教育界各領域佼佼者，經委員會熱烈討論且難以取捨情況下， 最終遴選出40位特殊優良教師，不僅較以往人數為多， 其中獲得教育部師鐸獎教師共6位，榮耀全國共睹。

獲得校長領導卓越獎9位校長，得獎者皆為用心辦學、 致力提升學校經營績效的卓越校長，人數為歷年最多。榮獲教學卓越 獎的21個學校團隊中，經新北市推薦13所高國中小及幼兒園至教 育部參與全國評比。其中九份國小的GOLD金創團隊， 結合在地山城和金瓜石採金文化， 透過文化溯源和體驗創作涵養生活美感， 成為新北教學卓越獎國小組特優組推薦學校。這些優秀的校長、 老師與教學卓越得獎學校，時時精進多元特色與精緻課程， 在教學上精益求精，對孩子無私奉獻，讓新北教育更加卓越。

另外，榮獲新北市特殊優良教師的新埔國中郭月秀校長服務逾28年 ，秉持「以愛與永不放棄，創造教育價值與感動」的教育理念， 致力推動雙語教育，將學校打造成新北雙語教育學校標竿。 她不放棄每一位學生，善用與國外交流所習得的雙語教學經驗， 鼓勵並陪伴一位瀕臨中輟的孩子，讓孩子的英文從C進步到B。 學校黃同學回饋：「上校長的英文課很開心，校長的保你達B課程仍 記憶猶新」。

同樣榮獲特殊優良教師的五華國小吳修瑋主任曾帶著導師口中的「 問題學生」一同協助栽種校園植物，透過陪伴讓孩子卸下心防， 願意暢談迷惘與困擾。劉同學在教師節卡片上寫道：「 謝謝主任陪我走過迷惘的日子，也讓我找到目標與興趣， 如向日葵一樣充滿希望」。

榮獲新北市校長領導卓越獎的仁愛國小陳志哲校長志願打造「 五心級」優質學校。 他表示只要親師生同心就可以共同點亮學校的品牌亮點， 更堅持以帶好每個孩子，協助實現希望的夢想， 讓夢想起飛翱翔為自我責任，成為家長肯定、學生喜歡的優質校長。

獲選為教學卓越獎國小組特優組的九份國小金創團隊， 結合在地山城和金瓜石採金文化，以探金（精進教師課程專業）、 採金（全員參與賦權增能）、鑠金（協作轉化課程素養）及創金（ 探究學習卓越展現）進行方案發想， 透過文化溯源和體驗創作涵養學生生活美感。

教育局表示，為感謝老師辛勞付出， 新北市透過頒獎典禮嘉許與勉勵獲獎校長及教師們， 提升尊師重道風氣，也帶給得獎校長及老師們難忘回憶。 本次頒獎特別邀請復興商工速寫隊學生為每一位特殊優良教師及校長 領導卓越獎得主手繪Q版人物像拼圖， 象徵新北教師帶著學生拚夢想、拚未來、拚教育， 一步步朝著目標圓夢。