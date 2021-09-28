地瓜太多好煩惱 新北農業局提供地瓜食譜一同惜食不浪費

9月29日是「國際糧食損失和浪費問題宣傳日」， 新北市政府農業局除了希望喚醒國人對惜食議題的重視， 也期待大眾可以身體力行，避免食物浪費。每年初秋是新北健康三寶 -甘藷的盛產季節，農業局分享甘藷保存方法及提供兩道簡易食譜， 歡迎大眾分享給親朋好友，共同惜食。

為讓全球正視食物浪費的議題，聯合國去年訂定每年9月29日為「 國際糧食損失和浪費問題宣傳日」。據統計，臺灣一年浪費373萬 公噸食物，若以90公分桶裝、容量155公斤計算， 每天的平均廚餘量至少可疊起「74座101大樓」。 避免食物浪費除了可將多餘食物分享給需要民眾， 也能減少碳排放量，避免地球暖化。每年8至9月，為新北健康三寶 -甘藷的盛產季節，因新北甘藷口感細緻綿密，許多民眾吃膩蒸、 烤地瓜，因此農業局要分享甘藷保存方法。其實甘藷為熱帶作物， 適合保存在溫度15度左右，且濕度較高的環境。 雖然可以常溫或冷藏保存，但因臺灣夏季天氣炎熱多濕， 建議採冷藏保存。另因家用冰箱冷藏的溫度大多為5至8度之間， 為避免存放溫度過低，可先將地瓜以紙包裹，再放入冷藏庫中存放。

農業局也分享「蘋果風味地瓜小點」和「地瓜紅咖哩」兩道食譜。 兩道料理都十分容易上手，「地瓜紅咖哩」只需以奶油爆香辛香料， 再依序放入各項食材烹煮。盛盤時，淋上椰奶， 即可享用富有南洋風味且口感濃郁的美味料理。「 蘋果風味地瓜小點」僅需將蒸煮的地瓜， 放入混有白糖與蘋果原汁的水中煮約15分鐘即可， 最後再淋上蜂蜜及黑芝麻，就大功告成，清爽風味不僅可當早餐， 亦可當點心享用。

新北市農業局長李玟表示，解決食物浪費的不二法則為「 計畫性消費」和「購買格外品」，其中又以「計畫性消費」 最為重要，在「國際糧食損失和浪費問題宣傳日」 提醒大眾採購食材或餐點前，可先列購物清單或斟酌取用， 都可以避免不必要的浪費。這次分享甘藷保存方法和美味食譜， 也是希望農友辛苦種植的農產品可以被妥善利用。 另外如果民眾可以再購買格外品，或是到使用格外品的「 惜食分享餐廳」消費，對於減少食物浪費都有莫大助益。 雖然目前國內疫情稍緩解，但大眾到店家用餐時， 仍應遵守中央疫情指揮中心防疫規定，採實名制並配合量測體溫。 對惜食議題或上述甘藷食譜有興趣的朋友，歡迎追蹤「新北市農業局 -稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁， 關注最新惜食新知。