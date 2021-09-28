Fintech投資建功！Nutmeg獲摩根大通青睞 收購100%股權 北富銀獲3倍投資回報

英國最大智能理財服務公司Nutmeg於當地時間9月25日對全 體股東發布通知，摩根大通(JPMorgan Chase)已完成對Nutmeg的100%股權收購。日後Nu tmeg將作為摩根大通集團的一員， 繼續為客戶提供創新的投資和財富管理服務。

台北富邦銀行於2017年7月及2019年9月經金管會同意兩次 投資Nutmeg，合計投資金額為英鎊1,574萬元， 每股成本英鎊10.53元；本次摩根大通收購Nutmeg， 每股收購價格為英鎊31.96元，北富銀總售出金額為英鎊4, 698萬元，扣除投資成本，可認列綜合損益英鎊3,151萬元， 約合新台幣12億元，投資回報倍數(MOIC)達3.04倍， 是國內相當成功的FinTech投資案，深具示範意義。

Nutmeg是經英國金融行為監理總署(FCA)核可設立的新創 金融科技公司，在FCA嚴謹監管下營運穩健成長，成立10年以來 持續引領創新，快速成為英國第一大智能理財服務平台，目前為超過 15萬位客戶管理達40億英鎊以上資產。未來在摩根大通入主後， 北富銀仍將持續與Nutmeg進行業務合作， 為台灣投資人提供與世界接軌的優質理財服務。

北富銀表示，自2017年投資Nutmeg後即派任董事參與董事 會，並著手規畫業務合作。此後雙方順利完成台灣「奈米投」 理財服務的合作開發，於2019年3月經金管會核准試辦，202 0年6月正式全面開辦，成為國內創新金融服務的新生力軍。「 奈米投」擁有獨特的「Fractional Shares」交易分割技術，只要用最低投資門檻35元美元即可 完成原本必須1萬美元以上才能執行的投資配置比例， 同時還提供自動再平衡機制(Rebalance)，可24小時監 控市場變化並快速做出靈活調整， 即使社會新鮮人或小資族也能輕鬆進行投資，造福多元投資客群， 落實普惠金融。

截至9/27，奈米投累積投資人數超過3.3萬人，在投客戶數仍 有2.1萬人，管理資產規模超過美元9,000萬元(約新台幣2 5億元)，與去年同期相較成長率高達254%，四種不同風險屬性 的投資模組提供3%至10%的平均年化報酬率， 為投資人創造長期穩健收益，備受客戶信賴， 不僅在國內同質性理財服務中居領先地位，更屢獲國內外大獎肯定， 囊括國際重要金融媒體《亞洲銀行家(The Asian Banker)》、《全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》等多項殊榮。

北富銀本次對Nutmeg的投資不僅因判斷精準獲得亮眼報酬， 同時在投資過程中，更達到引進創新金融技術、 加速普惠金融發展等多重正向效益，為客戶、 企業及整體金融產業創造三贏，充分符合「負責任創新」理念， 成就國內FinTech投資的新典範。未來，北富銀會持續關注F intech投資領域，引領新興科技與金融環境的有效結合， 增強金融業在數位時代的競爭力。