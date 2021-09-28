台灣大、北富銀聯手 電信神卡「台灣大哥大Open Possible聯名卡」全新上市

想要享受FinTech便利，消費者現在有嶄新選擇！ 為了替台灣大哥大用戶創造更流暢的一站式服務體驗， 台灣大哥大與台北富邦銀行聯手，全力打造新一代「台灣大哥大Op en Possible聯名卡」，今(28)日舉行上市記者會， 會中請到「舉重女神」郭婞淳鼎力代言，為這張電信神卡鍍金， 直接升級為電信業界最高的5.5%電信費回饋， 還能聰明整合電信消費數據，讓申辦流程更簡易、核卡效率更迅速， 即使初次接觸金融服務的社會新鮮人， 只要備齊完善資料就可以晉身有卡一族，搭配「myMoney」 專屬理財服務，輕鬆享受金融電信融為一體的便捷生活， 即刻起就可以開始申辦！(台灣大官網https:// twm5g.co/zdRg 或台灣大App https://twm5g.co/ytfa )

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續升級用戶服務， 繼上周宣布與Apple合作，提供台灣大5G果粉獨享六個月免費 Apple Music訂閲服務後，今天再與集團夥伴北富銀聯手，推出「 台灣大哥大Open Possible聯名卡」，以及基於該聯名卡所建構的「超5G生 活提案」。Open Possible 聯名卡用戶不僅可獲得5%的5G電信帳單高回饋，同時也享有5% 影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「 台灣大哥大Open Possible聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼0.5%， 直接升到5.5%，讓用戶用最優惠的方式，享受美好的超 5G生活與金融服務，開啓能所不能的新篇章。

北富銀總經理程耀輝也對這張電信神卡充滿期待，他表示，「 台灣大哥大Open Possible聯名卡」代表的不僅是一張聯名卡， 更是一種全新的生活金融模式，讓「信用」比錢好用。隨著FinT ech技術發展，金融機構對「信用」的定義也逐漸進化， 這次與台灣大哥大的合作就特別針對申辦用戶資訊進行整合， 不僅讓申辦流程更簡化，還加入許多對電信消費行為的分析， 搭配申辦數位存款帳戶及連續三個月存款達萬元等條件， 讓更多社會新鮮人和自由工作者可以透過多元數據驗證， 輕鬆拿到人生中第一張信用卡，體驗金融服務的普惠便利。

台灣大與北富銀充分整合雙方資源，讓卡片申辦更容易， 北富銀卡友透過台灣大APP申辦，最快60秒即可完成， 收到核卡簡訊後立即綁定，不必等實體卡， 就可以在台灣大哥大直營門市、網路門市、myfone購物消費， 立刻享受高回饋。

舉重女神郭婞淳，在奧運奪金後的第一個代言，就獻給「台灣大哥大 Open Possible聯名卡」。郭婞淳表示，拿著這張電信神卡， 除了繳電話費有優惠外，包括加油、或是到麥當勞與星巴克等ica sh十大餐飲通路消費，都能獲得最高5.5%的回饋， 豐富的回饋權益讓人十分有感，更特別的是，用這張聯名卡到台灣大 哥大購買iPhone 13，還能獲得額外的優惠，絕對是果粉入手新機最實惠的選擇！

歡慶新卡上市，用戶最高可享1,000元的新卡禮， 包括電信帳單代付500元，以及500元的momo幣/刷卡金/ icash Pay儲值金(三選一)，還有myVideo、MyMusic、 myBook、GeForce NOW等新創娛樂影音首兩月免費體驗。此外卡友申辦台灣大哥大1 ,399型(含)以上指定5G專案再加碼贈送2,000元mom o幣。以熱門機款iPhone 13 Pro Max 256GB為例，用「台灣大哥大Open Possible聯名卡」購機綁約，最高有機會額外享超過新台幣 7,000元價值優惠，用更輕盈的價格享受當紅新機和5G飆速上 網。

這次同時推出的「myMoney」專屬理財服務中， 信用卡和數位存款帳戶可以同步申辦，並享最高2%的台幣活儲年息 。用戶還可以透過台灣大哥大App輕鬆進入奈米投理財專區，只要 35美元就能投資全球ETF，由專家團隊24小時幫自己緊盯大盤 、自動調整投資標的，現在申辦還能再享奈米投首年信管費5折優惠 。