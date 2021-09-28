台灣朱宗慶打擊樂團35周年壓軸音樂會　全新委託創作巡演台北台中高雄

朱宗慶打擊樂團壓軸音樂會《此時。此刻》將於台北、台中、高雄登場(圖/朱宗慶打擊樂團) 朱宗慶打擊樂團壓軸音樂會《此時。此刻》將於台北、台中、高雄登場(圖/朱宗慶打擊樂團)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 朱宗慶打擊樂團壓軸音樂會《此時。此刻》慶祝創團35週年，由四位資深團員領銜演出全新委託創作，將於10月7日起國表藝三館登場。

朱宗慶打擊樂團受邀2016兩廳院TIFA台灣國際藝術節演出，適逢樂團30週年，特別策劃《第五種擊聲》音樂會，由四位資深團員-吳思珊、何鴻棋、吳珮菁、黃堃儼領銜全團，透過四首全新委託創作各展特色魅力。

今(2021)年朱宗慶打擊樂團再度策劃《此時。此刻》音樂會，由一路隨樂團開疆闢土至今的四位演奏家再度領銜全團，以4首量身打造的擊樂協奏曲之首演，呈現作為「資深基石」的實力。

四位資深團員先後加入朱宗慶打擊樂團將近35年，藝術總監朱宗慶表示：「這四個人在我看來個性完全不一樣，年輕時各自有自己的個性，但年紀越大之後越懂得彼此珍惜，找到彼此相處的平衡點」。

朱宗慶說，這四個人不但為樂團開疆闢土、是樂團的基石，更代表著樂團的精神。永遠為團隊著想，不倚老賣老，利用自身累積的經驗，指導、協助年輕團員，搬樂器、做場務、聽彩排、調整音響樣樣都來，讓年輕團員有展現自己的機會，這種不藏私的精神，就是能持續站在舞台35年不間斷的秘訣所在！

團長吳思珊邀請曾多次合作音樂劇場的作曲家蔡昀恬，量身打造打擊樂協奏曲〈每個人心中都有一個小丑〉；資深團員何鴻棋與日本作曲家櫻井弘二合作〈將進酒蒙太奇〉喚醒與自然共鳴的初心；吳珮菁則選擇委託同為團員的盧煥韋，為自己量身打造六棒木琴協奏曲〈探〉；黃堃儼邀請也很喜歡東方打擊樂器的作曲家金‧科申斯基(Gene Koshinski)創作打擊樂協奏曲〈超越彎折〉。

朱宗慶打擊樂團35週年系列壓軸演出《此時。此刻》音樂會將於10月7日至14日於國家音樂廳、臺中國家歌劇院大劇院、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出共3場，請於 OPENTIX兩廳院文化生活購票。

《此時。此刻》曲目介紹

〈每個人心中都有一個小丑〉：你本身的存在，就是不可思議的神蹟！

團長吳思珊邀請曾多次合作音樂劇場的作曲家蔡昀恬，量身打造打擊樂協奏曲〈每個人心中都有一個小丑〉。此曲以《紙牌的秘密》一書為發想靈感，讓四位擊樂家分別扮演紙牌中的四個角色：黑桃K、方塊Q、紅桃J、丑角。

黑桃K是歷史中所羅門王的父親-大衛王，代表王者、君尊；方塊Q是《聖經》中以色列人祖先雅各的第二任妻子-拉結，一生奉獻於家庭；紅桃J是拉海爾-英法百年戰爭中的法國指揮官、聖女貞德的戰友。這三個角色都被困在自己的責任與使命當中，而只有丑角可以「眾人皆醉，我獨醒」，自由地悠遊其中，清醒地看見生命真正的意義，並時不時跳出來告訴大家「嘿！你本身的存在，就是不可思議的神蹟！」。

〈將進酒蒙太奇〉：喚醒與自然共鳴的初心

「君不見，黃河之水天上來，奔流到海不復回……」資深團員何鴻棋邀請大家與他一起「將進酒」，請到與樂團合作已有15年經驗的作曲家櫻井弘二（Koji Sakurai）創作。曾擔任「愛地球文化創意協會」理事長的櫻井弘二，長期關心藝術與環境議題，最早發想是希望探尋「原始」的聲音，在正式的樂器誕生前，自然萬物就是最棒的樂器。漂流木、枯木並不會因為它的生命結束而失去存在的意義，相反地，透過不同方式擊打各個位置所產生的音樂，更能豐富對聽覺的想像。

因此兩人走訪臺東土地，尋找適合的木頭做為樂器。在林務局協助媒合之下，最終選擇一截來自金針山海拔一千米、險遭山老鼠盜採的樟木樹頭，還好有熱心民眾及時攔阻，又在森林護管員徹夜守護下才保留下來。在經過盡力維持原型的細細打磨後，這一截樟木樹頭將以樂器的新身份站上音樂廳的舞台，與另一截堅韌的松樹幹一同成就這首新作，也期待透過重新賦予漂流木「新生」與「新聲」，喚醒大眾對於永續林業的重視。

〈探〉：持續探索，持續精煉，才能追求完美

資深團員吳珮菁則選擇委託同為團員的盧煥韋，為自己量身打造六棒木琴協奏曲〈探〉。作曲家盧煥韋分享，他眼中的珮菁對於木琴執著的態度非常驚人，總是不斷練習，對於自我要求非常嚴格，在舞台上光鮮亮麗的背後，也付出了比一般人想像更多時間自我練習。

這個過程如同音樂家們在追求演奏上完美，總經歷許多不同的階段：會「追逐」技巧炫技、會「探索」演奏的可能性、會「猶豫」能否達到目標、會感到「孤獨」寂寞，但最後會因為「堅持」對音樂的熱愛而持續努力。而音樂家們也需要和作曲家一起探索新的演奏技巧，發展新的音色可能，才能創作出嶄新的作品。這些過程都需要不斷地探索、嘗試，才能精煉出演奏上的「完美境界」。

〈超越彎折〉：當你彎折物品，反彈的力量會彎折於你，這就是存在於人類社會與大自然之間的關係

此曲的創作靈感來自詩人布蘭登‧史旺姆一首尚未完成的詩作〈彎折〉：「當你彎折物品，反彈的力量會彎折於你，這就是存在於人類社會與大自然之間的關係」。

〈超越彎折〉由四位伴奏以吟誦演唱的方式開場，呈現出主題旋律以及此曲的詩意特質，整曲圍繞Bb、Db、Eb 三音主題動機，並透過各式合奏樂器的搭配，轉換成不同的音色，繁複的變化挑戰演奏者的技巧。此曲的創作靈感，在疫情尚未完全平穩之際更令人反思，希望每個人都能正視疫情、敬畏大自然，進而找到與病毒長期和平共處之道。