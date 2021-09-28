民進黨創黨35週年 蔡英文稱「這塊張牌有重量」 賴清德「從未忘記人民託付與期待」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導） 民進黨今（28）日創黨滿35週年，總統兼任黨主席蔡英文表示，民進黨仍須堅守主權、鞏固民主，讓下一代台灣人自主決定國家未來。副總統賴清德表示，民進黨一路顛簸，面對威迫從不怯懦，從未忘記台灣人民的託付與期待。

1986年9月28日黨外後援會推薦大會於臺北市圓山大飯店舉行，由135位與會人士簽名建黨。時隔35年，游錫堃以1986年黨外後援會召集人身分，邀請當年的創黨同志重返圓餐敘話當年。

蔡英文在餐會上表示，民進黨成立35年，是邁向承擔、成熟的年紀。感謝前輩們當年「勇敢承擔」，也因為大家努力，成立民進黨，推動台灣民主化裡最重要的進程。

蔡英文說，在歷經政黨輪替、完全執政歷練，民進黨已經從體制外抗爭的政黨，成為今日為國家擘劃未來的執政黨。她時常提醒自身，「民進黨這塊招牌是有重量的」。

蔡英文也指出，在這個變局「仍然要堅守我們主權、鞏固我們的民主，讓下一代的台灣人可以享有民主和自由，自主決定我們國家的未來」。她希望和所有民進黨的同志互相勉勵，不忘初心，傳承創黨前輩的勇氣跟決心，繼續帶領台灣走向更尊嚴、自主、光榮的方向。

賴清德在臉書上表示，民主進步黨是在逆境中成立的政黨，彰顯著台灣人的不屈與硬氣，「我們終能超越禁錮、跨過藩籬，讓民主的花蕊在這座島嶼上自由綻放。」

賴清德指出，民主前輩從政治黑牢到街頭出發，從地方包圍中央到推動改革，從取得政權到政權輪替，民進黨一路顛簸，有挫折低谷、有激烈辯證、有路線之爭、有改革修正，「但面對威迫從不怯懦，也從未忘記台灣人民的託付與期待。」

賴清德也期許，未來的路，民進黨將帶著台灣數十年所積累的能量與成就，腳步堅定、勇敢前行。

創黨員元老、立法院長游錫堃今日接受廣播專訪時表示，一定要認同台灣，「台灣是我們的國家」，沒有台灣，就沒有中華民國，大家一定要想辦法讓台灣強大。基於國家的永續發展，一定要有堅強的在野黨，監督執政黨，不能寄望民進黨永遠執政。

游錫堃強調，台灣應該要關注中國的民主發展，如果中國沒有民主化，整個世界沒有辦法安定，促進中國民主化，已成美國的一個重要工作。他也指出，台灣應該在促進中國民主化方面花更多心力，台灣政府只做不說，多做少說是應該的。

游錫堃也表示，1990年代時，民進黨內部也有統獨之爭，當時是美麗島與新潮流，後來還擴散，國民黨內也有主流與非主流。他認為，台灣內部至今仍出現國家認同分裂，要靠時間解決修補。

Newtalk報導，創黨元老、前行政院長張俊雄在餐會前受訪表示，35年前為打破國民黨一黨專政，終結全世界最長戒嚴而成立政黨，如今台灣已成民主自由的台灣，非常感謝全國人民團結一心，創造美好將來。