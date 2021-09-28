Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國以「保護青少年」為由整肅卡通播映 鹹蛋超人、名偵探柯南遭禁播

根據中國江蘇省政府的報告，《鹹蛋超人》、《佩佩豬》、《彩虹小馬》、《名偵探柯南》內容含有大量「陰暗黑化元素」，可能會助長青少年焦慮、壓抑情緒以及認知偏差。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 17:16
中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。(圖/台灣英文新聞)

中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國國家廣播電視總局24日指出，將再度針對青少年影視內容進行規範，抵制暴力、低俗的動畫，鹹蛋超人、名偵探柯南、彩虹小馬、佩佩豬等都遭禁播。

中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。根據中國國家廣播電視總局更發布的公告，北京當局將堅決抵制含暴力血腥、低俗色情等暗黑元素的動畫節目，並進一步規範節目內容，為青少年健康成長打造良好的網路視聽空間。

今年4月，江蘇省消保會發布的「動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告」就顯示，《鹹蛋超人》、《佩佩豬》、《彩虹小馬》、《名偵探柯南》內容含有大量「陰暗黑化元素」，可能會助長青少年焦慮、壓抑情緒以及認知偏差。媒體指出，這份報告可能和此次新規定的發行有關。

根據CNN，此項新規不只適用於電視卡通，連串流平台或線上播放的卡通也將被納入審查，即使官方尚未具體點名任何節目，日本卡通《鹹蛋超人》（Ultraman Tiga）卻已在週五（24日）時被下架網路。

中國官媒《環球時報》透露，該卡通遭停播的原因是包含打動和爆炸場面的「暴力情節」。中國粉絲對此相當失望，紛紛在微博上討論起此次的嚴格審查，目前關於《鹹蛋超人》被刪除的主題標籤（hashtag）已有8400萬次的查看數。

即使如此，網友們的抗議似乎無法阻止中國繼續以新規定限制卡通播映，因為中國當局正在嚴陣針對文娛圈各個領域實施嚴格審查，像是禁止偶像文化、抵制男星「娘炮」氣質，以及肅清「劣跡藝人」。
中國
鹹蛋超人
卡通
名偵探柯南
青少年健康
暴力
審查

相關新聞

〈時評〉把台灣前途建立在中國的善意上？
〈時評〉把台灣前途建立在中國的善意上？
2021/09/27 21:09
中國矢言嚴打虛擬貨幣 比特幣應聲重挫
中國矢言嚴打虛擬貨幣 比特幣應聲重挫
2021/09/25 12:20
美中各退一步　華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋
美中各退一步　華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋
2021/09/25 09:58
QUAD對話華府登場 抗中挺台料成焦點 印度態度為關鍵
QUAD對話華府登場 抗中挺台料成焦點 印度態度為關鍵
2021/09/24 12:17
抽身阿富汗全面應對中國 布林肯透露全新印太戰略
抽身阿富汗全面應對中國 布林肯透露全新印太戰略
2021/09/24 09:51

更新時間 : 2021-09-28 18:14 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！