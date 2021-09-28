中國以「保護青少年」為由整肅卡通播映 鹹蛋超人、名偵探柯南遭禁播

中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。(圖/台灣英文新聞) 中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國國家廣播電視總局24日指出，將再度針對青少年影視內容進行規範，抵制暴力、低俗的動畫，鹹蛋超人、名偵探柯南、彩虹小馬、佩佩豬等都遭禁播。

中國日前以「弘揚真善美」及「有益青少年健康」等理由，頒布各種影視娛樂文化相關規定。根據中國國家廣播電視總局更發布的公告，北京當局將堅決抵制含暴力血腥、低俗色情等暗黑元素的動畫節目，並進一步規範節目內容，為青少年健康成長打造良好的網路視聽空間。

今年4月，江蘇省消保會發布的「動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告」就顯示，《鹹蛋超人》、《佩佩豬》、《彩虹小馬》、《名偵探柯南》內容含有大量「陰暗黑化元素」，可能會助長青少年焦慮、壓抑情緒以及認知偏差。媒體指出，這份報告可能和此次新規定的發行有關。

根據CNN，此項新規不只適用於電視卡通，連串流平台或線上播放的卡通也將被納入審查，即使官方尚未具體點名任何節目，日本卡通《鹹蛋超人》（Ultraman Tiga）卻已在週五（24日）時被下架網路。

中國官媒《環球時報》透露，該卡通遭停播的原因是包含打動和爆炸場面的「暴力情節」。中國粉絲對此相當失望，紛紛在微博上討論起此次的嚴格審查，目前關於《鹹蛋超人》被刪除的主題標籤（hashtag）已有8400萬次的查看數。

即使如此，網友們的抗議似乎無法阻止中國繼續以新規定限制卡通播映，因為中國當局正在嚴陣針對文娛圈各個領域實施嚴格審查，像是禁止偶像文化、抵制男星「娘炮」氣質，以及肅清「劣跡藝人」。