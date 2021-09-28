台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）文化部文化創意產業國際拓展計畫以「Fresh Taiwan」台灣館形式，目標選定歐洲及日本市場行銷台灣文創產品，今年精選19家品牌以「向世界招呼」（Say Hi to the World）概念再次出發，同步於線上線下登場。

Fresh Taiwan與歐洲地區具指標性線上商務平台「MOM」（Masion & Object and More）合作，以「處處可辦公的生活」（Home Office）為策展主題，建立「Fresh Taiwan」品牌專區，包含13家品牌共58件商品，接觸超過48萬名的國際買家。

實體展部份，首次前進荷比盧市場參與居家禮品策展「Show UP」，從新銳品牌到House Doctor、&Klevering與Rice等知名品牌皆參與，9月初的展會期間吸引荷蘭高端百貨De Bijenkorf及家居禮品店、選物百貨、博物館等收藏買家前往挑選，並由當地合作夥伴洽邀歐洲市場的潛在目標買家。

日本部分，與近萬家品牌參與的時尚文創商品展Rooms合作，12家品牌共51件商品建立線上品牌專區，以「Cozy at Home 理想家居生活」為策展主題，期以舒適的生活環境與療癒心靈的商品成為重要調劑；實體展與東京當地選物名店Good Design Store合作展售，期間自今年9月13日至10月19日，並同時進駐於大阪阿倍野「近鉄百貨」本店展售，期間自今年9月3日起至明年。

Fresh Taiwan至今已徵選403家文創品牌、參與34檔國際重要展覽，遍及全球31個國家、92個城市，且每區至少參展3次以上，亦逐步進軍舊金山MoMA博物館、紐約古根漢美術館、法國龐畢度藝術中心、西班牙普拉多美術館等歐美文化通路，更進駐法國Le Bon Marché、Lafayette、日本蔦屋書店、丸井1010百貨、泰國Loft等國際知名百貨選品店。



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（以上圖片均由文化部提供）