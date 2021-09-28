Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行

Fresh Taiwan至今(2021)年已帶領403家品牌參與34檔國際展會

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 16:28
Fresh Taiwan引領台灣文創商品不畏疫情再次出發歐日市場(圖/文化部)

Fresh Taiwan引領台灣文創商品不畏疫情再次出發歐日市場(圖/文化部)

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）文化部文化創意產業國際拓展計畫以「Fresh Taiwan」台灣館形式，目標選定歐洲及日本市場行銷台灣文創產品，今年精選19家品牌以「向世界招呼」（Say Hi to the World）概念再次出發，同步於線上線下登場。

Fresh Taiwan與歐洲地區具指標性線上商務平台「MOM」（Masion & Object and More）合作，以「處處可辦公的生活」（Home Office）為策展主題，建立「Fresh Taiwan」品牌專區，包含13家品牌共58件商品，接觸超過48萬名的國際買家。

實體展部份，首次前進荷比盧市場參與居家禮品策展「Show UP」，從新銳品牌到House Doctor、&Klevering與Rice等知名品牌皆參與，9月初的展會期間吸引荷蘭高端百貨De Bijenkorf及家居禮品店、選物百貨、博物館等收藏買家前往挑選，並由當地合作夥伴洽邀歐洲市場的潛在目標買家。

日本部分，與近萬家品牌參與的時尚文創商品展Rooms合作，12家品牌共51件商品建立線上品牌專區，以「Cozy at Home 理想家居生活」為策展主題，期以舒適的生活環境與療癒心靈的商品成為重要調劑；實體展與東京當地選物名店Good Design Store合作展售，期間自今年9月13日至10月19日，並同時進駐於大阪阿倍野「近鉄百貨」本店展售，期間自今年9月3日起至明年。

Fresh Taiwan至今已徵選403家文創品牌、參與34檔國際重要展覽，遍及全球31個國家、92個城市，且每區至少參展3次以上，亦逐步進軍舊金山MoMA博物館、紐約古根漢美術館、法國龐畢度藝術中心、西班牙普拉多美術館等歐美文化通路，更進駐法國Le Bon Marché、Lafayette、日本蔦屋書店、丸井1010百貨、泰國Loft等國際知名百貨選品店。

台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行

台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行

台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行
LAJOS VESSEL

（以上圖片均由文化部提供）
Fresh Taiwan
台灣館
文創

相關新聞

整個台北都是伸展台！台北時裝週SS22時尚藝術跨界走秀　開幕大秀5G異地共演
整個台北都是伸展台！台北時裝週SS22時尚藝術跨界走秀　開幕大秀5G異地共演
2021/09/24 09:23
台灣光環境獎揭曉入圍名單！低調奢華金普頓大安酒店、銀座聚場、屏東縣民公園皆上榜
台灣光環境獎揭曉入圍名單！低調奢華金普頓大安酒店、銀座聚場、屏東縣民公園皆上榜
2021/09/17 17:25
台北松山文創園區聯手美國在台協會　小學生成英語導覽員穿梭古蹟
台北松山文創園區聯手美國在台協會　小學生成英語導覽員穿梭古蹟
2021/09/17 09:39
台北華山文創園區7/27開放！城市微旅行舒緩焦慮　展覽活動開放預約
台北華山文創園區7/27開放！城市微旅行舒緩焦慮　展覽活動開放預約
2021/07/26 17:32
台北松山文創園區駐館品牌優惠來囉！國內外選物第二件7折、滿額還贈厚底玻璃杯
台北松山文創園區駐館品牌優惠來囉！國內外選物第二件7折、滿額還贈厚底玻璃杯
2021/07/26 11:03

更新時間 : 2021-09-28 16:41 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
10/1起台灣公費流感疫苗開打！這11類族群優先施打　與新冠疫苗應間隔至少7天
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
【更新】台灣9/27本土0確診•新增9例境外移入　陳時中: 10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台北數位版「熊好券」開放登記最多抽中3000元　藝文場館租借費用減半
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
台灣指揮中心27日公布防疫鬆綁措施　陳時中：口罩仍要戴好
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！
台灣花蓮26日清晨規模5.7地震　中央氣象局：該區48年來最大「隱沒型」地震！