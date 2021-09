台灣精緻文創選品行銷歐洲日本　Fresh Taiwan線上實體同步舉行

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部文化創意產業國際拓展計畫以「Fresh Taiwan」台灣館形式,目標選定歐洲及日本市場行銷台灣文創產品,今年精選19家品牌以「向世界招呼」(Say Hi to the World)概念再次出發,同步於線上線下登場。

Fresh Taiwan與歐洲地區具指標性線上商務平台「MOM」(Masion & Object and More)合作,以「處處可辦公的生活」(Home Office)為策展主題,建立「Fresh Taiwan」品牌專區,包含13家品牌共58件商品,接觸超過48萬名的國際買家。

實體展部份,首次前進荷比盧市場參與居家禮品策展「Show UP」,從新銳品牌到House Doctor、&Klevering與Rice等知名品牌皆參與,9月初的展會期間吸引荷蘭高端百貨De Bijenkorf及家居禮品店、選物百貨、博物館等收藏買家前往挑選,並由當地合作夥伴洽邀歐洲市場的潛在目標買家。

日本部分,與近萬家品牌參與的時尚文創商品展Rooms合作,12家品牌共51件商品建立線上品牌專區,以「Cozy at Home 理想家居生活」為策展主題,期以舒適的生活環境與療癒心靈的商品成為重要調劑;實體展與東京當地選物名店Good Design Store合作展售,期間自今年9月13日至10月19日,並同時進駐於大阪阿倍野「近鉄百貨」本店展售,期間自今年9月3日起至明年。

Fresh Taiwan至今已徵選403家文創品牌、參與34檔國際重要展覽,遍及全球31個國家、92個城市,且每區至少參展3次以上,亦逐步進軍舊金山MoMA博物館、紐約古根漢美術館、法國龐畢度藝術中心、西班牙普拉多美術館等歐美文化通路,更進駐法國Le Bon Marché、Lafayette、日本蔦屋書店、丸井1010百貨、泰國Loft等國際知名百貨選品店。



LAJOS VESSEL

(以上圖片均由文化部提供)