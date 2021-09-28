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突破性新藥納入台灣健保給付，提供失智症、兒童罕見癌症用藥新選擇

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 16:20
健保署近日召開「藥物共擬會議」通過多款藥物給付和擴增給付。（示意圖／pixabay）

健保署近日召開「藥物共擬會議」通過多款藥物給付和擴增給付。（示意圖／pixabay）

(台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導)健保署近日召開「藥物共擬會議」通過多款藥物給付和擴增給付，其中包含治療NTRK基因融合實體腫瘤、帕金森氏症新藥納入給付，以及開放併用兩種失智症治療藥物於中重度及重度阿茲海默氏症患者。

健保署表示，隨著癌症治療不斷研究發展至今已進入癌症精準醫學的時代，在臨床上神經營養受體酪胺酸激酶(Neurotrophic tyrosine receptor kinase,NTRK)基因融合癌症，是由於NTRK基因與其他基因結合，會引起異常的訊息傳遞，進而使細胞不正常增生及分化。

研究指出，約有1%的實體腫瘤具有NTRK基因融合，而罕見癌症有較高NTRK 基因融合發生機率(90%以上)，通常會發生於兒童罕見癌症。此次，藥物共擬會議同意把不分癌別、具高度選擇的TRK融合蛋白抑制劑口服larotrectinib成分藥品納入健保給付，由於對於兒童族群顯示有更高的反應率，所以適用於有NTRK 基因融合的實體腫瘤兒童(< 18 歲)病人。該藥品是屬於突破創新的新藥，預計此藥納入給付後五年內每年約有10至23名病患受惠。

此外，由國人自行研發治療帕金森氏症含Carbidopa及Levodopa 之緩釋膠囊劑的新劑型藥品，其成分釋放機制及劑量比率等設計取得美國專利，具有快速釋放，穩定持續釋放及較低血漿濃度波動指數等，可改善一般Levodopa藥品因藥效減退效應和開關(on-off)現象。經藥物共擬會議討論後同意該藥納入給付，預計五年內每年約有900名至2,600名病患受惠。

由於人口老化因素，失智症人口亦隨之日趨增加，依據「英國國家健康與臨床卓越機構」(NICE)所訂的治療指引，建議對於中重度的阿茲海默氏症病患於AChEI(acetylcholinesterase inhibitors)使用後，可併用memantine，因此本次藥物共擬會議同意中重度及重度阿茲海默氏症病患，可併用此兩種藥物，在擴增給付後預計五年內每年約有16,000名至22,000名病患受惠。

健保署表示目前健保給付之過動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD)治療藥物是在兒童時期已診斷為注意力不足過動症患者，根據英國NICE治療準則建議，如果兒童時期未曾被診斷的成人ADHD患者，若受症狀顯著影響如危險駕駛及影響職業、人際、家庭等功能，確有需要接受治療，此次藥物共擬會議同意修訂ADHD之用藥年齡由6歲以上至18歲以下，擴增至6歲以上至未滿41歲病患，預估擴增後五年內每年約有2,000名至4,000名病患受益。

此外，藥物共擬會議同意將抗微生物劑ceftaroline fosamil之給付範圍，由原給付於成人及2個月以上兒童，擴增使用小於2個月之新生兒，另考量臨床重症患者緊急使用需求，「證實或高度懷疑為MRSA複雜性皮膚與軟組織感染」即可使用，預估擴增後五年內每年約有30人次至70人次病患受益。
健保署

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