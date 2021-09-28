新變異病毒株「R.1」入侵37國　累計1萬多例確診　美國專家警告：打完疫苗也難防

又有一種新冠肺炎新變異株蠢蠢欲動中，R.1變種病毒已在全球35個國家現蹤，累積病例超過1萬起。(示意圖/pixabay) 又有一種新冠肺炎新變異株蠢蠢欲動中，R.1變種病毒已在全球35個國家現蹤，累積病例超過1萬起。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）Delta變異株仍在全球肆虐之際，現在又傳出有一種帶有「重要突變」的變異株蠢蠢欲動中，目前已在全球37個國家現蹤，累積病例超過1萬起，美國就佔了2282例。

綜合外電報導，R.1變異株最早在2020年底於日本發現，短短10個月迅速擴散，已在全球造成1萬多人感染，個案遍佈37個國家，包括中國、印度和西歐等多國。

美國首例R.1的確診個案是發生在今年3月，肯塔基州一間療養院共有46名住民和醫療人員確診，其中有22人已完整接種二劑疫苗，也就是所謂的「突破性感染」；加州也累計有53例確診。

前美國哈佛醫學院教授、COVID-19研究人員William Haseltine近日在美國財經商業雜誌《富比士》（Forbes）撰文示警，R.1變異株與多數受到關注的變種病毒不同，R.1在棘蛋白（Spike Protein）結構的突變，跟基因組其他區域的突變比例相對較少，因此更應加以研究以了解此病毒的突變。

William Haseltine提到，R.1變異株上具有「多重棘狀蛋白突變」（multiple spike protein mutations），可能會增強病毒傳染力、自我複製以及免疫抑制能力，並引發下一波大流行。