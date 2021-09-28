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全球供應鏈重組 蔡英文：強化台灣整體數位國力

蔡英文表示，台灣資通訊產業具解決問題的創意，更有展開各種創新服務的產業實力。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 15:26
台灣總統蔡英文為今（28）日揭幕的「2021數位應用週」預錄演說。（圖／總統府影片）

台灣總統蔡英文為今（28）日揭幕的「2021數位應用週」預錄演說。（圖／總統府影片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為期4天的「2021數位應用週」論壇今（28）日開講，
台灣總統蔡英文在致詞中強調，在這個全球供應鏈重組的時刻，台灣要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮我們在資安和智慧財產權保護方面的強項，成為國際可信賴的合作夥伴。此外，也須強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家。

在預錄的演說中，蔡英文表示，疫情衝擊各行各業，不過，在疫情當中，透過科技防疫的方式，提升了各項防疫工作的效率，也強化了整體防疫的量能。她舉例，大家熟悉的類細胞簡訊、之前的口罩實名制販售系統和口罩地圖，或是現在每天都在使用的簡訊實聯制，都是台灣科技防疫的重要成果。

蔡英文也表示，數位應用在疫後振興階段同樣扮演重要的角色。今年，政府特別提供加碼優惠，來鼓勵民眾綁定數位五倍券，希望能夠帶動消費。「這些成果，凸顯了台灣資通訊產業，不但具有解決問題的創意，更有展開各種創新服務的產業實力。」

「在這個全球供應鏈重組的時刻，台灣更要努力，在變局中取得先機。首先，我們要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮我們在資安和智慧財產權保護方面的強項，讓我們在全球供應鏈，成為國際可信賴的合作夥伴，」蔡英文說。

蔡英文也另外指出，要繼續把資通訊服務，導入各個領域當中，持續結合AIoT、人工智慧、物聯網和5G技術，開發出富有創意的應用模式，提高產業創新和應變的能力，也透過數位治理，強化政府的效能。

「強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家，」蔡英文表示這是政府不變的目標。
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更新時間 : 2021-09-28 16:41 GMT+08:00

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