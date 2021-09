美國R&B天王勞凱利多起性犯罪屬實 料被判終身監禁

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)美國節奏藍調(R&B)天王勞凱利(R. Kelly)周一(27 日)被法院證實多起性犯罪指控屬實,將面臨 10 年至終身監禁。

美國節奏藍調(R&B)天王勞凱利(R. Kelly,本名Robert Sylvester Kelly)曾因〈I Believe I Can Fly〉和〈You are not Alone〉等勵志歌曲紅極一時,卻在過去25年被接二連三的性醜聞纏身,更因近期的美國女權運動 Me Too,讓更多受害人站出來公開勞凱利的惡行,27日美國聯邦法院裁定其多項性犯罪成立,包含兒童性剝削、性交易以及勒索等罪責,有望被判終身監禁。

審理此案的代理檢察官 Jacquelyn Kasulis 指出,勞凱利幾十年來利用自己的名譽和財富來性虐待、剝削及羞辱未成年女孩,以謀取自己的性滿足。在這起聯邦案件中,勞凱利將面臨9項指控,且每一項都被判罪名成立。

外媒指出,根據多位女性受害者的公開或匿名的指控,勞凱利會要求她們叫他 Daddy、進食與如廁要得到他的批准。勞凱利也同時有多名性伴侶,這之中甚至有某種類似性教官角色的人,專門教化新來者,告訴她們如何取悅勞凱利。

根據路透社,勞凱利可能會面臨至少 10 年的強制性監禁,並可能在 2022 年 5 月 4 日被判終身監禁。