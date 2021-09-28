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美國R&B天王勞凱利多起性犯罪屬實 料被判終身監禁

勞凱利幾十年來利用自己的名譽和財富來性虐待、剝削及羞辱未成年女孩，以謀取自己的性滿足，目前已有9項指控屬實，其可能在 2022 年 5 月 4 日被判終身監禁。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 15:22
美國節奏藍調（R&B）天王勞凱利（R. Kelly）25年來性醜聞纏身，近期將由法院作出裁決，其恐面臨終身監禁。（圖/美聯社）

美國節奏藍調（R&B）天王勞凱利（R. Kelly）25年來性醜聞纏身，近期將由法院作出裁決，其恐面臨終身監禁。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國節奏藍調（R&B）天王勞凱利（R. Kelly）周一（27 日）被法院證實多起性犯罪指控屬實，將面臨 10 年至終身監禁。

美國節奏藍調（R&B）天王勞凱利（R. Kelly，本名Robert Sylvester Kelly）曾因〈I Believe I Can Fly〉和〈You are not Alone〉等勵志歌曲紅極一時，卻在過去25年被接二連三的性醜聞纏身，更因近期的美國女權運動 Me Too，讓更多受害人站出來公開勞凱利的惡行，27日美國聯邦法院裁定其多項性犯罪成立，包含兒童性剝削、性交易以及勒索等罪責，有望被判終身監禁。

審理此案的代理檢察官 Jacquelyn Kasulis 指出，勞凱利幾十年來利用自己的名譽和財富來性虐待、剝削及羞辱未成年女孩，以謀取自己的性滿足。在這起聯邦案件中，勞凱利將面臨9項指控，且每一項都被判罪名成立。

外媒指出，根據多位女性受害者的公開或匿名的指控，勞凱利會要求她們叫他 Daddy、進食與如廁要得到他的批准。勞凱利也同時有多名性伴侶，這之中甚至有某種類似性教官角色的人，專門教化新來者，告訴她們如何取悅勞凱利。

根據路透社，勞凱利可能會面臨至少 10 年的強制性監禁，並可能在 2022 年 5 月 4 日被判終身監禁。
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性犯罪
性醜聞

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更新時間 : 2021-09-28 16:41 GMT+08:00

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