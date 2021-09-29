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脫歐負作用 英國慘陷「缺油」危機部份民眾排隊數小時等加油

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/29 09:44
（美聯社圖片）

（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）因為新冠肺炎疫情影響，加上勞動力老化、薪資過低等因素造成英國貨運產業人力嚴重不足，加上脫歐造成大批勞工返國，消費者因為擔心沒有燃油而產生的「搶加油」心態正讓英國陷入嚴重的「缺油危機」中，在供不應求的情況下，油價已飆到8年來新高。

大批載貨、運油卡車司機在脫歐後因為薪資波動、邊境檢查繁複等問題，選擇回到自己國家或去其他歐洲國家工作，加上疫情讓大量司機離境，英國卡車司機現在嚴重不足，而面臨沒有人從港口、邊境關卡載運燃油到各地加油站的窘境，根據BBC，現階段英國仍缺超過10萬名卡車司機。

儘管殼牌石油公司(Shell)、艾克森美孚(ExxonMobil)等其他石油公司都已強調英國沒有缺油問題，不過，英國燃油主要供應商BP在上週宣布，可能因為卡車司機不足必須暫時關閉部分加油站後，民眾的恐慌情緒直接被引爆，造成加油站大排長龍，在某些地區，駕駛甚至要排上數小時才能加油，並因為漫長的等待時間，而必須在車上睡覺。

燃油被搶購同時也衝擊到部分每日必需的產業，尤其在英國疫情仍嚴重的情況下，英國醫學會(BMA)與公共運輸公司已公開呼籲應對某些公共服務提供「加油優先權」，像是醫院與救護車，還有醫療人員、警察、老師等職業等，貨運、計程車等高度仰賴燃油的產業也被迫暫停各項業務，已有多名駕駛被要求待在家中不要出門工作。

英國商業能源及工業策略部大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)指出，國內燃油一直都保持在充足的狀態，搶購才是造成燃油不足的主因，英國政府也意識到各地加油站的供應鏈出現問題，因此已讓軍隊作為協助運輸燃油的備用人力進行待命，一旦有需求就會出動。

除此之外，英國政府也祭出多項緊急政策，像是讓運油車司機在不須經重新訓練的情況下更新其駕照，並暫時豁免石油公司遵守〈壟斷與競爭法〉的義務以鼓勵公司間合作，同時除加發了超過1.5萬張臨時簽證給外籍油罐車司機、食物貨車駕駛等行業，也鼓勵超過百萬名貨車司機重拾舊業，希望可以以此度過難關。
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