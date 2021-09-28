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AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種

10月3日開放預約AZ疫苗及高端疫苗第二劑

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 14:35
10月3日開放預約AZ疫苗及高端疫苗第二劑(圖/食藥署)

10月3日開放預約AZ疫苗及高端疫苗第二劑(圖/食藥署)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)第十期AZ疫苗及高端疫苗第二劑接種開放意願登記將至9月29日止，預計於10月3日起開放預約。

中央流行疫苗指揮中心今(28)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」第十期將提供AZ疫苗及高端疫苗第二劑接種，符合資格兩大類對象為(1)「9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑，且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾。(2)10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿4週以上之民眾。

指揮中心強調，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平台意願登記對象，請於9月29日中午12時前登入預約平台完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，除上述透過平台預約接種對象外，針對「9月30日(含)前符合AZ疫苗間隔滿10週以上之65歲以上長者」，將由地方政府衛生局造冊安排至指定合約醫療院所或接種點方式，提供第二劑AZ疫苗接種服務。

指揮中心說明，意願登記自即日起至9月29日中午12時止；預約時間為10月3日上午10時至10月4日下午4時止；施打自10月6日起至10月12日。

AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
(圖/指揮中心)
高端疫苗
AZ疫苗

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