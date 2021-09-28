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電影院開放囉！台灣表演場所座位全面開放　戶外維持社交距離人數不限

防疫措施再度放寬盼減緩藝文產業受疫情衝擊

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 13:43
台灣電影院座位全面開放(示意圖/Pexels)

台灣電影院座位全面開放(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)防疫措施再放寬！文化部公布自即日起，藝文表演場館、電影院將取消梅花座或間隔座限制，恢復全面開放座位提供觀眾入場。

配合中央流行疫情指揮中心27日公布調整各場域防疫管理措施，文化部宣布，自即日起表演場館、電影院將取消梅花座及間隔座限制，亦即表演場館、電影院等將開放全座位演出，文化部後續將研修各項防疫管理措施公布，供藝文場館及團隊遵循。

文化部說明，依據指揮中心今日公布，室內藝文場館進場人數在符合場所容留人數，且進出場規劃適當動線及保持社交距離條件下，不限梅花座/間隔座，得以實際座位數入座，亦即表演場館、電影院等將開放全座位演出；戶外展演部分，於遵守社交距離1公尺（1平方公尺）的原則下，得不受室外300人上限；展覽場館則遵守每人1.5公尺（2.25平方公尺）社交距離。同時，各場館如能維持排隊時室內外的適當社交距離，可採現場售票方式，不限預約制。

文化部呼籲，各場館辦理藝文活動時，仍應有各項嚴謹防疫措施，包含實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，以及開演前、中場休息及散場時維持室內外適當社交距離等。期盼在大家共同遵守防疫措施下，藝文活動能逐漸邁向全面開放，讓藝文生活儘早回歸全民日常。

此外，台北市府將配合台北熊好券使用期間，自10月8日起至12月31日止，針對民間舉辦活動申請場地，提供場地使用費減半優惠，熊好券意願登記將自即日起至10月6日止，預計於10月8日公開線上抽獎。
電影院
熊好券
藝文
表演藝術

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更新時間 : 2021-09-28 14:11 GMT+08:00

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