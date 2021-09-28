南韓動保意識抬頭 總統文在寅擬明文規定禁吃狗肉

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）南韓吃狗肉進補的文化行之有年，近來因動保意識抬頭，吃狗肉的人越來越少，總統文在寅週一（27日）表示，未來將頒布禁止食用狗肉的規定。

吃狗肉是南韓具歷史性的飲食文化之一，雖然近年來會吃狗肉的人口越來越少，民眾仍然可以在特定的餐廳或店舖購買到狗肉。根據維基百科，南韓一年四季皆可食狗肉，且以夏天期間食用最為頻繁。

維基百科也指出，隨著狗的家畜化以及動保意識崛起，2011年韓國取消了狗肉節；2018年冬奥前夕，韓國關閉了當地最大的狗肉市場；2019年10月起，首爾全面停止屠狗；而今（2011）年，南韓總統文在寅於9月27日表示，是時候仔細考慮實施狗肉禁令了。

根據CNN，由動物福利組織 Aware 最新的一項民意調查顯示，78% 的受訪者認為應禁止生產和銷售貓、狗肉，49% 的受訪者支持禁止消費。

民意調查公司 Realmeter 的另一項調查發現，人們對政府是否應該禁止食用狗肉仍然意見分歧，59% 的人支持以法律規定人類不得因食用狗肉而屠宰之。

即使如此，CNN指出，部分政治人物為了提高人氣以利選舉，紛紛在近幾週內承諾將擬定禁吃狗肉的規定。南韓最大在野黨國民力量黨的尹錫悅反而認為，吃不吃狗肉是人們個人的選擇。

在南韓的吃狗肉文化中，普遍認為狗肉用作烤、湯或燉菜最好。補身湯是最受歡迎的湯，辣味可平衡在夏天體內的熱量。這被認為可平衡一個人的「氣」或成為身體的重要能源，維持健康。