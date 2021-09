CNN讚台灣民主逆勢成長 稱「罕見亮點」

台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)美國CNN一檔節目於美東時間26日發布,其中盛讚台灣在投票率、公共事務參與和防疫上表現傑出,主持人更推文稱在全球民主衰退趨勢下台灣成「罕見亮點」。

Today's last look: Democracy is waning worldwide, & Covid-19 hasn't helped. Amidst this backsliding, Taiwan has been a rare bright spot.



How & why democracy has thrived there: pic.twitter.com/FxumHTv9zX