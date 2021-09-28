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CNN讚台灣民主逆勢成長 稱「罕見亮點」

台灣在英國「經濟學人」雜誌旗下「經濟學人資訊社」的2020年全球民主指數排名第11，高居亞洲之首。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/28 12:01
CNN「全球公共廣場」（Global Public Square，GPS）最新一期節目大贊台灣民主逆勢成長。（圖／CNN 影片截圖）

CNN「全球公共廣場」（Global Public Square，GPS）最新一期節目大贊台灣民主逆勢成長。（圖／CNN 影片截圖）

台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國CNN一檔節目於美東時間26日發布，其中盛讚台灣在投票率、公共事務參與和防疫上表現傑出，主持人更推文稱在全球民主衰退趨勢下台灣成「罕見亮點」。

CNN「全球公共廣場」（Global Public Square，GPS）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）在新一期節目中指出，台灣在英國「經濟學人」雜誌旗下「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit，EIU）的2020年全球民主指數排名第11，高居亞洲之首，並較2019年進步達20名，改善幅度居全球第一。

札卡利亞不僅指出，台灣去年1月總統大選投票率高達75%，而台灣自1992年首次國會議員全面改選以來，過去10年台灣人民當家做主，國家權力日漸握在人民手中。

此外，台灣的「數位民主」也提升民眾政治參與度，當局自2012年開始提供人民工具以數位方式針對公共事務進行辯論、監督和合作。

該節目也提及台灣的言論自由，在台灣人人皆可上網無需言論審查，人權組織「自由之家」（Freedom House）的網路環境自由度評比當中，台灣更超越德國、美國等民主國家，位居前列。

札卡利亞以2014年反服貿運動，民眾走上街頭、學生占領立法院，並且訴求成功為例，指出台灣的民主遍地開花。

節目中，台灣防疫有成也被讚許，他指出台灣人口與澳洲相當，但至今累計染疫人數僅為澳洲1/5。他也引用經濟學人資訊社的報告讚揚台灣防疫策略成功，使政府免於採取許多國家實施的傷害公民自由措施。

台海兩岸的衝突對台灣民主干擾也在節目中被提及。札卡利亞指出，北京宣稱台灣屬於中國的一部分，並決心統一台灣。中國不僅對台灣進行文攻武嚇，於國際上孤立台灣，更利用介入和假訊息不斷干擾台灣選舉。
CNN
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