國民黨黨主席選舉能改變？民調：支持者老化問題嚴重亟待解決

中國國民黨主席當選人朱立倫（台上站者）表示，啟 動全台謝票行程第1站選擇桃園市，因為桃園是他的 家鄉、他的根，他參選黨主席活動的第1站是到... 中國國民黨主席當選人朱立倫（台上站者）表示，啟 動全台謝票行程第1站選擇桃園市，因為桃園是他的 家鄉、他的根，他參選黨主席活動的第1站是到桃 園，當然謝票的第1站也是回桃園。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）在25日國民黨主席選舉中勝出的朱立倫發表勝選演說，除了呼籲「空前團結」、「戰鬥力填滿」要在未來的公投與罷免案團結對抗民進黨，讓國民黨「重新出發」。看似振奮人心的演說，卻不敵現實，一項民調透露，國民黨支持者高達七成為中老年選民，要如何與以年輕支持者為主的民進黨分庭抗禮，似乎有很長一段路要走。

台灣民意基金會董事長游盈隆28日發布民意調查報告，在政黨支持傾向的問題中，民進黨以30.1%獲得最高支持度，國民黨以19.3%拿下第二，而民眾黨居第三為13.3%，時代力量3%，台灣基進2.4%。另有29.7%受訪者表達沒有特別的政黨傾向。

再從受訪者年齡去分析，每一個年齡層都呈現民進黨支持者較多的現象，且年齡層越高這種現象越明顯，顯示民進黨也有支持者老化的問題；相形之下，國民黨在每一個年齡層支持者都和民進黨有明顯差距，且越年輕差距越明顯。

「具體地說，國民黨45 歲以上中老年選民佔全體支持者七成，已經是今日國民黨的主力部隊，支持者老化問題相當嚴重」，游說。

至於民眾黨，民調顯示在20-24 歲年輕選民中擁有21.7%支持者，遠超過國民黨的6.8%，足以和民進黨23.5%分庭抗禮；在25-54 歲青壯選民中，民眾黨已經可以和國民黨互別苗頭，但和民進黨比就是小巫見大巫 ；在55 歲以上選民中，民眾黨就像侏儒一樣，難以和民進黨及國民黨這兩大巨人爭雄。

游盈隆指出，和上個月民調相比，各大小政黨支持度出現了一些變化，民進黨增加2.3 個百分點，重新站上3 字頭；國民黨下滑0.9 個百分點，滑落到1 字頭，而且是在黨主席選舉期間，是否有特定意涵，值得推敲。

本次調查訪問期間是9月22至23日二天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。