聯大總辯論13友邦為台發聲 四年來最多

今（2021）年共有13友邦在聯大總辯論為台灣仗義執言，為2018年來最多。（圖／聯合國臉書） 今（2021）年共有13友邦在聯大總辯論為台灣仗義執言，為2018年來最多。（圖／聯合國臉書）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）第76屆聯大總辯論於美東時間27日落幕。台灣15友邦中，有13國在總辯論為台灣參與聯合國體系一事仗義執言，為4年來最多的一屆。

在聯大總辯論最後一日，友邦尼加拉瓜外長蒙卡達（Denis Moncada Colindres）親自與會，在24分鐘演說中提及台灣，表示面對新冠大流行，基於人道理由，聯合國應落實普遍性原則，讓台灣得以參與聯合國體系各項機制與會議至關重要。

本屆聯大總辯論自21日揭開帷幕以來，共有13友陸續挺台，分別為帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁、海地、吐瓦魯、尼加拉瓜；至於未提及我國的友邦為教廷及宏都拉斯。

宏國已經連續6年未在聯大總辯論替台灣發聲，以致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）方式支持台灣參與聯合國體系。該國將於11月迎來總統大選，其左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）表示，若當選將立即與中國建交。

至於教廷則一向會派員參與我友邦代表集體遞函，今年友邦集體遞函時間尚未確定。

上屆為我國仗義執言的友邦為12個，今年中南美洲的瓜地馬拉也加入發聲挺台的行列，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今年首度出席聯大，他在22日表示，全球面臨諸多挑戰，他相信台灣可提供經驗、能力和專業知識來加強多邊主義。

賈麥岱6月初在路透社專訪中透露，無意受中國疫苗外交拉攏，基於對長期盟友台灣的忠誠，不會忘恩負義，其政府不會尋求與北京建立外交關係。

過去5年，友邦在聯大總辯論發言挺台數量最多為2017年15國，最少為2019年的11國。本屆追平2016年，有13友邦聲援台灣，超過2018、2020年的12國。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與史瓦帝尼總理克利奧帕斯（Cleopas Sipho Dlamini）都大篇幅強調台灣抗疫之餘不忘協助友邦，不該遭聯合國體系排除在外。

馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）於22日發言時敦促聯合國終結「可恥沉默」，讓台灣平等參與，並呼籲勿將聯大第2758號決議作為阻撓依據，「聯大第2758號決議沒有任何內容阻止這樣具包容性的做法，這份決議也十分清楚，沒有就台灣議題表態。」

中央社指出，即將卸任的日本首相菅義偉24日的預錄演說中雖未指明台灣，但表示因應全球衛生問題「不能製造地理上的空白」，傳達日方支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）之立場。