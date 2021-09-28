台灣首例！新北市三峽恩主公醫院疑醫療疏失　為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）針對新北市三峽恩主公醫院為25位民眾注射「未稀釋BNT疫苗」之事，院長吳志雄今日上午召開記者會說明，並對社會表示歉意。

吳志雄表示，昨天有25罐散裝疫苗，當時部分疫苗蓋子脫落，就誤認為已稀釋，但25人施打後才發現是注射原液；院方昨天立刻召回25人（14女、11男，年齡介於16到65歲）回院，目前無急性副作用，有9人想住院，已安排心臟專科醫師處置。

對此，國內專家認為，人體注射4倍濃度疫苗太危險，建議留院觀察1週，第2劑可打AZ疫苗，避免副作用過大。

10:46首發

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北市三峽恩主公醫院驚爆為民眾「注射未稀釋疫苗」，新北衛生局立刻召集專家組成專業小組進行調查，即日起停止該醫院的疫苗施打作業，進行徹底檢討改善。

新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站27日上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」。

衛生局表示，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，分別為14名女性、11名男性，年齡分布在18至65歲間，所幸目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

衛生局要求負責施打的恩主公醫院立即安排這些民眾到醫院接受檢查，提供住院觀察，若無意願住院，會每日密切關懷追蹤，持續觀察健康狀況，後續衛生局也會全力給予相關協助。

針對這起事件，27日晚間衛生局緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位專家學者透過電話會議進行討論相關應變作為，衛生局也派員前往恩主公醫院調查事件發生經過，並請專家醫師線上參與討論提醒醫院後續觀察及處理注意事項。

經初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗誤認為是殘劑疫苗而進行施打。

衛生局指出，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備，為了讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取操作及疫苗接種後的注意事項，衛生局事前都針對合約院所行前教育及提供BNT疫苗操作影片參考。

衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，衛生局也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分。同時也會通知各醫療院所，強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。

另一方面，衛生局已安排原本預約28日至10月1日於恩主公醫院接種疫苗的800位民眾，移至清福醫院完成接種，另外2處接種站也安排其他醫療團隊接手，協助原本已經預約疫苗的民眾完成接種，確保權益不會受損。