有戰機免驚！ 國慶預演 台北這三天早上都有眼福

雙十節將至，國軍及內政部空勤總隊於今（28）日清晨執行半兵力預演。（圖／中央社） 雙十節將至，國軍及內政部空勤總隊於今（28）日清晨執行半兵力預演。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）國慶雙十節臨近，國軍與內政部空勤總隊也自今（28）日開始於台北市區空中半兵力以及全兵力預演，軍方及總統蔡英文皆呼籲民眾清晨聽到、看到戰機無需慌張。

為雙十典禮預演，國軍與內政部空勤總隊於今日早晨6時至7時50分，共派出29架、12型快速、慢速機陸續通過總統府上空進行半兵力軍演。因去年秋季預演也在清晨，導致部分民眾驚醒慌張，今日軍方特地呼籲民眾聽到巨大戰機引擎聲無需驚慌。

中央社報導，本日預演兵力及機型，分別是1架CH-47運輸直升機、3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、2架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、2架UH-60M黑鷹直升機、2架S-70C反潛直升機、2架B-1900C行政專機、2架C-130H運輸機、3架IDF經國號戰機、3架幻象2000-5戰機、3架F-16V戰機、3架AT-3教練機、1架AS-365海豚直升機，及2架天候觀測機（UH-60M、幻象2000-5）。

上午6時18分率先由2架天觀機通過總統府上空，確認天候狀況允許後預演正式開始。國旗機隊於7時6分通過、空勤總隊於7時25分通過、空中分列式於7時30分通過，最後的雷虎小組於7時45分通過，並施放彩煙。

總統蔡英文也在臉書上表示，為了在國慶典禮上，把最好的表現呈現給海內外的觀眾，國軍及空勤弟兄姊妹們，將在將在9月28日、9月30日、10月5日上午，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。

蔡英文特別提行台北市民眾，「聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔！」

國防部發言人則在臉書表示，此三日空中預演的機型，囊括陸軍的CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機，海軍的S-70C直升機，以及空軍的B-1900、C-130H慢速機隊、IDF、M2000-5、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組。9月28日為半兵力演練，9月30日、10月5日為全兵力演練。

此外，貼文也指出，三軍樂儀隊與其它參演單位，也正緊鑼密鼓演練中，希望在國人面前展現最優質專業的一面。